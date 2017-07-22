Егор Герасимов стал финалистом теннисного турнира в Астане

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в финал турнира President′s Cup в Астане (призовой фонд — $ 125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

22 июля в полуфинальном поединке Егор Герасимов уверенно переиграл Алдина Шектича из Боснии и Герцеговины — 6:3, 6:2.

Ранее Егор Герасимов также выиграл у казахстанского спортсмена Андрея Голубева (6:1, 6:1), турка Кема Илкела (6:2, 6:3) и россиянина Евгения Донского (7:6, 4:6, 6:3).

В финале соперником Егора Герасимова будет казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, который взял верх над своим соотечественником Александром Бубликом — 6:2, 6:4.