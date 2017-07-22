Белоруска стала чемпионкой Европы по современному пятиборью в Минске

Победой белорусской спортсменки Анастасии Прокопенко 22 июля завершился женский финал чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Анастасия Прокопенко. Фото с сайта belta.by

Второе место заняла Шаролта Ковач из Венгрии, бронза у турецкой спортсменки Илке Озускел.

В квалификации Анастасия Прокопенко показала 19-й результат, зато в финале стала лучшей среди 36 соискательниц наград.

Новоиспеченная чемпионка континента набрала в сумме пяти видов соревновательной программы 1350 очков (261 — плавание, 238 — фехтование, 279 — конкур, 572 — бег плюс стрельба). У Шаролты Ковач 1336 очков, Илке Озускел заработала 1133 балла.

В личном финале выступали еще две белорусские пятиборки — десятку сильнейших замкнула Ольга Силкина (1296 очков), 27-е место заняла Татьяна Халдоба (1245).

В командном зачете женская сборная Беларуси стала обладателем бронзы, набрав 3891 очко. Первое место у спортсменок Италии (3963), вторая позиция у венгерок (3909).

До этого в копилке белорусов была бронза в женской эстафете, которую завоевали Екатерина Орел и Татьяна Халдоба.

В воскресенье, 23 июля в мужском финале Беларусь представят 4 атлета: Николай Гаяновский, Илья Полозков, Павел Тихонов, Кирилл Касьяник.

Завершится континентальное первенство в понедельник, 24 июля смешанной эстафетой.