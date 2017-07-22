Андрей и Екатерина Месько из Бреста с большой компанией отправились на отдых в Испанию в сентябре прошлого года. Говорят, что поездка оставила позитивные впечатления: удалось совместить пляжный отдых и насыщенную экскурсионную программу. «И все это за относительно небольшую сумму в 800 евро на семью за 10 дней. Кому-то она может показаться не эталоном бережливости, однако если прибегнуть к помощи турфирмы в организации подобного отдыха, будьте готовы умножать на два», — уверены Андрей и Екатерина.



Фото из личного архива героев

Дорога до Испании

— До варшавского аэропорта «Модлин» из Бреста мы добирались на автомобиле. Подсказываем: если есть возможность пересечь границу в воскресенье, воспользуйтесь ей, потому что очереди в этот день минимальны. У нас на пересечение границы ушло меньше часа. К 22 евро за двоих за страховку и топливо необходимо добавить стоимость парковки — 7 евро за двоих за 10 дней. Советуем выбирать самый дешевый паркинг: условия у всех примерно одинаковые, предоставляют бесплатный трансфер до аэропорта и обратно.

День мы провели в Варшаве: устроили себе пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям, а посетили центр науки «Коперник»: 5 евро с человека. Очень рекомендуем, будет интересно и детям, и взрослым. На посещение лучше выделить не меньше 4-х часов. Ночевка в Варшаве обошлась в 10 евро за двоих.

Перелет Ryanair из Варшавы в Жирону и обратно с пересадкой в парижском аэропорту «Бове» стоил 80 евро на человека. Интересно, что стоимость билетов далеко не всегда прямо пропорциональна отдаленности даты вылета. Иногда билет, купленный за 2−3 месяца, может оказаться дешевле, чем купленный за 10 месяцев. Если летите с ребенком, заранее ознакомьтесь с правилами конкретной авиакомпании на этот счет. Например, у Ryanair детский тариф — 20 евро за каждый перелет, плюс бесплатно можно провезти автокресло и неразборную коляску. У Wizzair условия совсем другие.

При планировании перелета мы предпочитаем рассматривать варианты пересадки в европейских аэропортах, таких как Шарлеруа, Бове, Бергамо, Эйндховен. Стоимость может отличаться в разы, плюс значительно расширяется география полетов. Если пересадка занимает много времени, можно узнать, нет ли чего интересного поблизости. Мы посетили Бове: на осмотр города вполне достаточно нескольких часов, доминанта — величественный собор. Из аэропорта ходит автобус за 1 евро.

Где жить и как перемещаться по Испании



Фото из личного архива героев

— Жилье мы искали на booking.com. Остановились на побережье Коста-Брава, городок Ллорет-де-Мар. Апартаменты с двумя спальнями в апарт-отеле Els Llorrers 3* на 10 ночей обошлись в 135 евро за двоих. Но около 80 евро мы сэкономили только потому, что забронировали номер не на сайте-агрегаторе, а на собственном ресурсе отеля, где стоимость оказалась ниже. В нашем распоряжении в отеле оказалась просторная гостиная с полностью оборудованной кухней, два бассейна, бар и даже бесплатный трансфер до пляжа (который находился в 15 минутах ходьбы).

Для перемещений по Испании мы забронировали автомобиль Skoda Fabia 2015 года выпуска в прокатной конторе. Цена вопроса — 60 евро с пары за 10 дней. В стоимость входит бак топлива. Экономия очевидна, так как только такси из аэропорта до отеля обошлось бы в 50 евро на компанию. Бака бензина нам хватило практически впритык, дозаправляться не пришлось. Для аренды необходимо иметь кредитную (а ни в коем случае не дебетовую) карту на имя основного водителя, а также довольно крупную сумму денег (порядка 1000 евро), которые блокируются на карте как залог сохранности авто. Проверить тип вашей карты можно в интернете при помощи так называемого bin-чекера. Конторы также ими пользуются.

Отдых наш получился очень познавательным и довольно активным. Наездили почти 1000 километров. Спасибо навигатору, без него было бы довольно трудно разобраться в хитросплетениях испанских дорог. Но если бы прокладывали маршрут автомагистралями, траты на авто в нашем случае выросли бы в полтора-два раза. Да и много всего интересного по пути не увидели бы. Имейте в виду, что в крупных городах Испании в дефиците бесплатные парковки. Если заранее уточните их местоположение, сэкономите несколько десятков евро за день. В Барселоне, куда мы ездили дважды, например, большой бесплатный паркинг расположен возле пляжа.

Что смотреть в Испании



Фото из личного архива героев

В Барселоне в первый раз пешком обошли основные достопримечательности. К слову, воспетые творения Гауди не вызвали особенного восторга. Гораздо больше впечатлила прогулка по парку Сьютаделья. Во время второго визита в Барселону посетили аквариум (20 евро на человека), досмотрели оставшуюся часть исторического центра, а также занялись шопингом. Возьмите на заметку сеть магазинов одежды Primark: цены на некоторые вещи — неадекватно низкие.

Побывали в Жироне, городе с узкими улочками, еврейским кварталом, средневековым замком и соборами. В Фигерасе мы посетили театр-музей Сальвадора Дали (14 евро с человека), а также побывали в нескольких маленьких, но очень колоритных городках. Дважды ездили в соседний курортный город Тосса-де-Мар, отличающийся от Ллорета значительно меньшим количеством русскоязычных туристов, наличием уютных кафешек, сувенирных лавок и в целом более душевной атмосферой. Экскурсии из Ллорета обойдутся в довольно приличную сумму. Например, поездка в Барселону — 49 евро, обзорная по побережью Коста-Брава — 25 евро, в музей Дали и Жирона — 49 евро.

Питались в основном дома. На еде особо не экономили: постоянно покупали свежие морепродукты, хамон, овощи, фрукты, сыры. Цены вполне приемлемы. На еду потратили около 150 евро с пары за 10 дней. Для сравнения: в кафе средний счет за обед на двоих был около 20 евро.