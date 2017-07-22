В бассейне с акулами: самые необычные места для свадьбы

На этой неделе состоялась первая британская свадьба в Антарктиде.

Том Сильвестер и Джули Баум вступили в брак на исследовательской станции Ротера на острове Аделейд, расположенном к западу от Антарктического полуострова.





Джули была одета в платье, сделанное из оранжевой палаточной ткани, а для свадебного фото молодожены позировали при температуре минус 9 градусов.

«Антарктика — невероятно красивое место, и здесь у нас появилось столько прекрасных друзей, — рассказал Том Сильвестр русской службе BBC . — Нам всегда хотелось устроить небольшую свадьбу для близких друзей, но мы никогда не думали, что сможем пожениться в одном из самых удаленных уголков Земли».









А какие пары удивили мир своими свадебными фотосессиями? Редакция LADY.TUT.BY вспоминает самые необычные места, куда ради необычного кадра забирались жених и невеста.

1. Свадьба на Эвересте

Пара из Америки три недели поднимались на Эверест, чтобы там обменяться кольцами. Восхождение совершил и свадебный фотограф, который фиксировал каждый шаг возлюбленных.

















Жених и невеста мечтали обменяться кольцами и супружескими клятвами в базовом альпинистском лагере на Эвересте, на высоте более 5000 м. Экстремалы не стали подниматься к самой вершине — этот смертельно опасный поход требует куда более серьезной подготовки, — пишет журнал «Вокруг света».

2.Свадьба в невесомости

Американская пара из Нью-Йорка Эрин Финнеган и Ноа Фулмор сыграли свадьбу, поднявшись на 1000-метровую высоту на «Боинге».

Пилот самолета выполнял специальные маневры, которые привели к тому, что гравитация упала до нуля и молодожены оказались в невесомости.





Где-то над Мексиканским заливом молодые смогли обменяться кольцами.

Кстати, чтобы получить возможность отметить свадьбу в невесомости, Эрин и Ноа заплатили 200 тысяч долларов.

3. На крыле самолета

24-летний жених Даррен МакВалтерс стоял на одном крыле самолета , в то время как его невеста Кэти Ходжсон пролетела вдоль крыла. На невесте было свадебное платье, а на женихе смокинг.

Священник летел впереди пары на крыльях третьего самолета и проводил церемонию по бортовой связи.

4. Свадьба в обувном магазине

Очень странное место для свадебной церемонии выбрали жители Мичигана Дрю Эллис и Лиза Сатайют. Их свадьба состоялась в обувном отделе центрального универмага рядом с полками, на которых стоит обувь 38-го размера.

На проведении свадебного обряда в обувном магазине настояла невеста:

«Я мечтала выйти замуж рядом с полками с обувью. Но на свадьбе я не думала о туфлях, все мои мысли были сосредоточены на Дрю. Это было прекрасно».

5. Свадьба в бассейне с акулами





Вы можете себе представить, что в день вашей свадьбы нужно надеть белый гидрокостюм вместо свадебного платья, а потом лезть в стальную клетку? Нью-йоркские молодожены Эйприл Пигнатаро и Майкл Карри решили пожениться в океанариуме «Морской мир Атлантиды», где под хищными взглядами акул в бассейне молодые обменялись кольцами.

6.Свадьба в ресторане фастфуда



Фото: bigpicture.ru

Марисела Матиенцо и Карлос Муноз настолько обожают фастфуд, что отпраздновали свадьбу в McDonald’s в пригороде Сан-Педро-Гарза.

7. Свадьба на морском дне



Фото:gq.ru

Четырехкратный чемпион по задерживанию дыхания под водой и директор Центра по спасению водных ресурсов в Монако организовал настоящую свадьбу под водой.

Приглашенные гости были снабжены подводным снаряжением, а церемонию сопровождали дипломированные инструкторы подводного плавания.

Вопрос «Выйдешь ли ты за меня замуж» прозвучал под толщей воды, а кольца были в ракушке.