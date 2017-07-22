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В бассейне с акулами: самые необычные места для свадьбы
На этой неделе состоялась первая британская свадьба в Антарктиде.
Том Сильвестер и Джули Баум вступили в брак на исследовательской станции Ротера на острове Аделейд, расположенном к западу от Антарктического полуострова.
Джули была одета в платье, сделанное из оранжевой палаточной ткани, а для свадебного фото молодожены позировали при температуре минус 9 градусов.
«Антарктика — невероятно красивое место, и здесь у нас появилось столько прекрасных друзей, — рассказал Том Сильвестр русской
А какие пары удивили мир своими свадебными фотосессиями? Редакция LADY.TUT.BY вспоминает самые необычные места, куда ради необычного кадра забирались жених и невеста.
1. Свадьба на Эвересте
Пара из Америки три недели поднимались на Эверест, чтобы там обменяться кольцами. Восхождение совершил и свадебный фотограф, который фиксировал каждый шаг возлюбленных.
Жених и невеста мечтали обменяться кольцами и супружескими клятвами в базовом альпинистском лагере на Эвересте, на высоте более 5000 м. Экстремалы не стали подниматься к самой вершине — этот смертельно опасный поход требует куда более серьезной подготовки, —
2.Свадьба в невесомости
Пилот самолета выполнял специальные маневры, которые привели к тому, что гравитация упала до нуля и молодожены оказались в невесомости.
Где-то над Мексиканским заливом молодые смогли обменяться кольцами.
Кстати, чтобы получить возможность отметить свадьбу в невесомости, Эрин и Ноа заплатили 200 тысяч долларов.
3. На крыле самолета
24-летний жених Даррен МакВалтерс
Священник летел впереди пары на крыльях третьего самолета и проводил церемонию по бортовой связи.
4. Свадьба в обувном магазине
Очень странное место для свадебной церемонии
На проведении свадебного обряда в обувном магазине настояла невеста:
«Я мечтала выйти замуж рядом с полками с обувью. Но на свадьбе я не думала о туфлях, все мои мысли были сосредоточены на Дрю. Это было прекрасно».
5. Свадьба в бассейне с акулами
Вы можете себе представить, что в день вашей свадьбы нужно надеть белый гидрокостюм вместо свадебного платья, а потом лезть в стальную клетку? Нью-йоркские молодожены Эйприл Пигнатаро и Майкл Карри решили пожениться в океанариуме «Морской мир Атлантиды», где под хищными взглядами акул в бассейне молодые обменялись кольцами.
6.Свадьба в ресторане фастфуда
Марисела Матиенцо и Карлос Муноз настолько обожают фастфуд, что отпраздновали свадьбу в McDonald’s в пригороде Сан-Педро-Гарза.
7. Свадьба на морском дне
Четырехкратный чемпион по задерживанию дыхания под водой и директор Центра по спасению водных ресурсов в Монако организовал настоящую свадьбу под водой.
Приглашенные гости были снабжены подводным снаряжением, а церемонию сопровождали дипломированные инструкторы подводного плавания.
Вопрос «Выйдешь ли ты за меня замуж» прозвучал под толщей воды, а кольца были в ракушке.
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