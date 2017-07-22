Для летнего настроения: готовим нежный пирог со смородиной

Лето в самом разгаре — и наконец об этом можно догадаться не только по дате в календаре, но и по погоде. К счастью, другие важные атрибуты сезона — местные ягоды — уверенно занимают свои места на полках фермерских рынков. Чтобы поднять настроение в переменчивую июльскую погоду и запомнить это лето благодаря вкусным кулинарным открытиям, предлагаю приготовить нежный пирог со смородиной. В меру сладкий, но с приятной кислинкой, он никого не оставит равнодушным, а аромат домашней выпечки поднимет настроение всем без исключения. И вспомнится песня про летний дождь, и детство, когда так весело было бегать по лужам — июль все-таки…

Понадобится (для формы диаметром 21−24 см):

200 г манной крупы 3 яйца 300 г сметаны 26%-ной жирности 4 ст. л. муки ¾ стакана сахара 1 ст.л. разрыхлителя ¾ стакана смородины

















Приготовление:

К взбитым яйцам добавить сметану и недолго взбить все вместе. Затем всыпать манную крупу, перемешать, накрыть емкость крышкой и оставить набухать в холодильнике минимум на 3−5 часов, а лучше на ночь. К полученной смеси добавить сахар, муку, разрыхлитель, перемешать. Тесто должно получиться пышным и с пузырьками. Дно формы застелить пергаментом, смазать сливочным маслом бортики формы и пергамент. Аккуратно вылить тесто и выложить ягоды сверху на произвольном расстоянии друг от друга. Они утонут и сами распределятся по тесту. Выпекать при температуре 200 градусов около часа — зависит от мощности духового шкафа. Верх и края изделия должны слегка подрумяниться. Достать и дать остыть.

Приятного аппетита и хороших выходных!