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Белорусские vs. российские звезды: у кого лето круче

23.07.2017 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Российские и белорусские артисты, как и обычные люди, лето проводят по-разному. Кто-то нежится на пляже, а другие заняты на работе, зарабатывая тем самым себе на будущий отдых. Кому из них круче, решайте сами.

Звездой интернета последних дней стал Николай Басков, который сообщил, что собирается жениться на "Мисс Россия — 2003" Виктории Лопыревой. Она уже два года как развелась с форвардом сборной России Федором Смоловым.

Доброе утро всем

 
Теги: Минск
 
 
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Пока Басков танцует на улицах Лос-Анджелеса, Лисицкая кормит уток и топит свою шапку в Мюнхене.

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