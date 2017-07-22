Белорусские vs. российские звезды: у кого лето круче

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Российские и белорусские артисты, как и обычные люди, лето проводят по-разному. Кто-то нежится на пляже, а другие заняты на работе, зарабатывая тем самым себе на будущий отдых. Кому из них круче, решайте сами.

Звездой интернета последних дней стал Николай Басков, который сообщил, что собирается жениться на "Мисс Россия — 2003" Виктории Лопыревой. Она уже два года как развелась с форвардом сборной России Федором Смоловым.