7 брутальных красавцев, которые родились девочками

Нами, женщинами, быть непросто. Помимо ежемесячных неприятностей, есть ещё масса всего: зарплаты — ниже, чем у мужчин, шуточки типа «девичья память короткая» и требования общества быть хорошей женой, мамой, дочерью, сотрудницей, хозяйкой, любовницей — всем на свете.

Неудивительно, что многие хотят пожить мужской жизнью. Но для кого-то это шутка, а для некоторых — реальная потребность.

Вспоминаем 7 брутальных красавчиков, которые были девочками, но решили, что быть мужчиной — приятней во всех отношениях.

Балиан Бушбаум

Чемпион по прыжкам с шестом из Германии закончил спортивную карьеру в 2007 году и сразу объявил о намерении сменить пол. Прошел курс гормональной терапии — после этого начал успешную карьеру модели.

Так он выглядел до операции:

Иэн Харви





Американский комик, который родился девочкой, осознал, что «в нем живет мужчина», ещё в 12 лет. И с тех пор начал соответствующе одеваться, а когда появилась возможность — сделал операцию по смене пола. Он говорит, что этот опыт очень помог ему в работе, которая подразумевает перевоплощения.

Лукас Силвеира









Солист и основатель канадской рок-группы The Cliks, Лукас собрал группу еще до операции, и в первоначальном составе играла его подруга, с которой Лукас прожил шесть лет. В 2005 году девушка бросила музыканта и ушла из группы. Это стало одним из толчков решиться-таки на операцию по смене пола.

Рокко Кайатос





Известный под псевдонимом Katastrophe продюсер и рэпер из США. Первый трансгендерный мужчина, работающий в жанре хип-хопа.

Райан Салланс

После того как девушка Кимберли прошла полный курс гормональной терапии и операций, появился Райан. Сегодня он ездит с публичными презентациями по университетам и общинам, одновременно являясь консультантом по вопросам транссексуальности на различных социальных мероприятиях. В прошлом году он издал мемуары, в которых рассказал о своей борьбе с общественными стереотипами.

Неван Солонья





Неван стал не только мужчиной, но и известным фитнес-тренером, основателем Q_Aesthetics.

Анден Ли









«За последние годы я выучил несколько важных уроков, — рассказывает Анден о своём опыте смены пола. — Если хочешь измениться (неважно, как именно) — делай это для себя и для своего счастья. Конечно, сама мысль о том, что ты потеряешь семью и друзей, пугающая, но по-настоящему важные люди останутся с тобой».