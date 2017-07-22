ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 брутальных красавцев, которые родились девочками

23.07.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нами, женщинами, быть непросто. Помимо ежемесячных неприятностей, есть ещё масса всего: зарплаты — ниже, чем у мужчин, шуточки типа «девичья память короткая» и требования общества быть хорошей женой, мамой, дочерью, сотрудницей, хозяйкой, любовницей — всем на свете.

Неудивительно, что многие хотят пожить мужской жизнью. Но для кого-то это шутка, а для некоторых — реальная потребность.

Вспоминаем 7 брутальных красавчиков, которые были девочками, но решили, что быть мужчиной — приятней во всех отношениях.

Балиан Бушбаум

Чемпион по прыжкам с шестом из Германии закончил спортивную карьеру в 2007 году и сразу объявил о намерении сменить пол. Прошел курс гормональной терапии — после этого начал успешную карьеру модели.

Так он выглядел до операции:

Иэн Харви


Американский комик, который родился девочкой, осознал, что «в нем живет мужчина», ещё в 12 лет. И с тех пор начал соответствующе одеваться, а когда появилась возможность — сделал операцию по смене пола. Он говорит, что этот опыт очень помог ему в работе, которая подразумевает перевоплощения.

Лукас Силвеира



Солист и основатель канадской рок-группы The Cliks, Лукас собрал группу еще до операции, и в первоначальном составе играла его подруга, с которой Лукас прожил шесть лет. В 2005 году девушка бросила музыканта и ушла из группы. Это стало одним из толчков решиться-таки на операцию по смене пола.

Рокко Кайатос


Известный под псевдонимом Katastrophe продюсер и рэпер из США. Первый трансгендерный мужчина, работающий в жанре хип-хопа.

Райан Салланс

После того как девушка Кимберли прошла полный курс гормональной терапии и операций, появился Райан. Сегодня он ездит с публичными презентациями по университетам и общинам, одновременно являясь консультантом по вопросам транссексуальности на различных социальных мероприятиях. В прошлом году он издал мемуары, в которых рассказал о своей борьбе с общественными стереотипами.

Неван Солонья


Неван стал не только мужчиной, но и известным фитнес-тренером, основателем Q_Aesthetics.

Анден Ли



«За последние годы я выучил несколько важных уроков, — рассказывает Анден о своём опыте смены пола. — Если хочешь измениться (неважно, как именно) — делай это для себя и для своего счастья. Конечно, сама мысль о том, что ты потеряешь семью и друзей, пугающая, но по-настоящему важные люди останутся с тобой».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспоминаем 10 брутальных красавчиков, которые были девочками, но решили, что быть мужчиной - приятней во всех отношениях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Для летнего настроения: готовим нежный пирог со смородиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика