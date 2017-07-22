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Как выбрать самый вкусный и полезный арбуз

23.07.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как выбрать самый вкусный и полезный арбуз
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Как выбрать арбуз
Активная продажа арбузов начнется в августе-сентябре: именно в это время у наших южных соседей созревают самые сочные, спелые и сладкие арбузы. Однако и в этот период при покупке арбуза важно знать, как именно выбрать лучший плод.

Среди полезных свойств арбуза – его сравнительно низкая калорийность (всего 38 килокалорий на 100 граммов), насыщенность витаминами и минералами – всем тем, что так необходимо организму перед пасмурной осенью.

Полезные свойства и советы по выбору арбуза – в инфографике наших коллег из Sputnik Армения.

Смотрите также актуальную инфографику о том, как выбрать вкусный арбуз >>

 
 
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Полезные свойства арбузов и советы по выбору сочных плодов смотрите в инфографике на Sputnik Беларусь.

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