Как выбрать самый вкусный и полезный арбуз

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Активная продажа арбузов начнется в августе-сентябре: именно в это время у наших южных соседей созревают самые сочные, спелые и сладкие арбузы. Однако и в этот период при покупке арбуза важно знать, как именно выбрать лучший плод.

Среди полезных свойств арбуза – его сравнительно низкая калорийность (всего 38 килокалорий на 100 граммов), насыщенность витаминами и минералами – всем тем, что так необходимо организму перед пасмурной осенью.

Полезные свойства и советы по выбору арбуза – в инфографике наших коллег из Sputnik Армения.

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