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Как выбрать самый вкусный и полезный арбуз
23.07.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь
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Среди полезных свойств арбуза – его сравнительно низкая калорийность (всего 38 килокалорий на 100 граммов), насыщенность витаминами и минералами – всем тем, что так необходимо организму перед пасмурной осенью.
Полезные свойства и советы по выбору арбуза – в инфографике наших коллег из
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Полезные свойства арбузов и советы по выбору сочных плодов смотрите в инфографике на Sputnik Беларусь.
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