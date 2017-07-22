Какие вещи белорусок ― моветон для француженок? Дизайнер Мария Холод о секретах стиля парижанок

Дизайнер из Беларуси Мария Холод несколько лет назад переехала в Париж. Она сразу оценила легкость, с которой француженки комплектуют на первый взгляд несовместимые вещи, и их стремление всем своим видом сказать «только не подумайте, что я провела 2 часа около зеркала». А барышням из столицы моды приглянулась одежда нашего мастера, органично сочетающая в себе архитектурные мотивы с элементами творчества Ле Корбюзье. Специально для читательниц LADY Мария разложила по полочкам мировые тренды. А также рассказала, что из белорусского гардероба не приживется во Франции, а что из парижского стиля никогда не примут наши модницы.





Француженки говорят «нет»

Идеальному образу

Если в центре Парижа вы увидите девушку на каблуках, в красивом платье да еще в шляпе, во-первых, в городе она впервые и не знает, что почти весь центр выложен брусчаткой, во-вторых, приехала с так называемого постсоветского пространства. У парижанок же высокий каблук днем считается моветоном. Модельные туфли они надевают на торжественные мероприятия, и только если едут такси.

Стилю «дорого-богато»

Показывать свой финансовый статус в Европе считается крайней формой плохого вкуса. Именно поэтому там не прижились сумки с огромными логотипами брендов, которые зимой нам демонстрировали почти на всех неделях моды. По той же причине француженки не носят большое количество украшений.

Я ни разу здесь не видела, чтобы девушка носила несколько золотых колец на руке или какие-то крупные аксессуары. Максимум золотая цепочка или скромное колье.

Стразам

Очень прохладно в прошлом сезоне французские fashion-girl встретили всеобщее увлечение сверкающим и блестящим. Никогда у них не стояла на повторе песня Рианны «shine bright like a diamond», и не приобретали они золотые и серебряные платья, в которых блистали на ковровых дорожках американские звезды.





Бельевому стилю

Не заболела Франция и бельевым стилем, с которым мы никак не можем расстаться. В Париже пожали плечами и позволили себе не заметить так любимые нами пижамки, платья-халаты и топы «а-ля комбинация».

Провокационным трендам

Этой весной по подиумам «прошлись» туфли и босоножки с носками. Идею сразу подхватили славянские барышни. Но в Европе совершенно точно она не приживется. В глянцевых журналах, конечно, вы найдете бесконечное количество луков. Но их очень сложно адаптировать под повседневную жизнь, — рассуждает дизайнер. — Француженки это хорошо понимают. Они вообще не склонны что-либо копировать и очень четко разделяют подиумную моду и то, что они будут носить каждый день.





К таким непризнанным трендам относятся и колготки в крупную сетку, надетые под рваные джинсы. Стоит ли говорить почему? И ни одна европейка не наденет джинсы с вышивкой или стразами. А если решит похвастаться накачанным прессом, то к короткому топу подберет брюки с высокой посадкой, например, классическую 509-ю модель Levi’s.

Анималистичным мотивам

Еще одна тема, которую обитательницы модной Мекки, мягко говоря, проигнорировали, — анималистические мотивы. В 2017-м они снова вернулись на подиумы, а с белорусских улиц, кажется, и не уходили. Леопардовые платья и туники не пройдут контроль еще в аэропорту Шарль-де-Голль. Под знак «вход запрещен» попадает и летняя обувь с ярким мехом. Объясняется это просто: нет такой задачи удивить и поразить. Поэтому ультрамодные глянцевые образы остаются территорией стилистов и топ-моделей, а по столице уверенной походкой топают барышни в легких платьях под кеды.

Француженки говорят «да»

Продуманной небрежности

Выглядеть на все 100% — чисто русское выражение, а вот жительниц Парижа можно узнать по такой показной недоработанности образа. Она обязательно создаст эффект легкой небрежности, как будто случайно достала вещи из шкафа, и оказалось, что они неплохо сочетаются. Все получается как бы само собой: миксуется шелковое платье с грубыми ботинками, органично уживается одежда из секонд-хенда с аксессуарами премиальных марок.













Платкам и шарфам

Платки и шарфы заменяют француженкам обилие бижутерии. По ним можно определить парижскую прописку даже без документов. У нас же все c точностью до наоборот. Согласитесь, редкая белоруска дополнит свой летний образ легким шарфиком.

Флористические принты

В отличие от леопарда, к флористическим принтам во Франции относятся очень даже лояльно. Природная тематика нашла свое место в бюджетных и в люксовых марках и прижилась в европейском гардеробе.

Сдержанной сексуальности

Может создаться впечатление, что француженки старательно запечатывают себя на все пуговицы, застежки и молнии. Как раз наоборот: они умело подчеркивают свою сексуальность. Но делают, это не в принятой на наших просторах форме.

Например, парижанки любят привлекать внимание к области декольте. Но очень изящно и ненавязчиво. Здесь принято ставить один яркий акцент. Если глубокий вырез, то все остальные делали в образе будут очень лаконичны. Никогда расстегнутые верхние пуговицы блузки не будут сочетаться с короткой юбкой или супероблегающими брюками.









Кружеву

Еще парижские модницы виртуозно обращаются с кружевом. Они точно знают, с чем и куда надеть кружевную куртку-бомбер, еще одну фишку сезона весна-лето — 2017.

Одежде-оверсайз

Одежду-оверсайз французские девушки приняли сразу и моментально нашли золотую середину. Конечно, они отказались от утрированных гигантских плеч, которыми не так давно эпатировали бренды Vetements и Balinciaga. Парижский вариант — свободный тренч или жакет, «мужская» рубашка в комплекте с узкими брюками. И обязательные ботильоны. Так, как носят ботильоны в Париже, их не носят нигде. Это обувь почти на все случаи жизни. С учетом погодных условий здесь их можно надевать осенью, зимой, весной и даже захватить кусочек лета. По популярности с ботильонами могут сравниться только ботинки-челси — вид обуви, которые никогда не будет популярен в нашей стране. Практичные продолговатые носы и резинка по бокам не кажутся нашим девушкам привлекательными.

Унисексу

То, как легко лавируют между костюмом-тройкой, галстуком или двубортным пиджаком дочери знаменитой Джейн Биркин, Лу Дуайон и Шарлотта Генсбур, вызывает искреннее удивление во всех русскоговорящих странах. Это бесстрашие оценили модные дома: в коллекциях всемирно известных брендов вы найдете одежду, которая подходит и мужчинам, и женщинами.









Секрет в том, что правильно подобранная одежда унисекс только подчеркивает и усиливает женскую привлекательность. Никогда про таких женщин никто не скажет: коня на скаку остановит. Очень интересно наблюдать, как они играют на контрастах.

Парижский шик — это намеки, полутона, приятная недосказанность и ни слова «в лоб». Всё, как во французском языке. В общем-то, в Париже не так важно, какая на тебе надета одежда, здесь оценивают, как ты умеешь ее подать и преподнести. Вот в этом жительницы столицы мировой моды настоящие профи.