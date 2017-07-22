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Моя кухня - 2": Шесть "квадратов" в полоску
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Рассказ Романа из Минска:
— Мы переняли много полезного для благоустройства маленькой кухни из рассказов конкурса «Моя кухня» прошлого сезона. Ремонт закончили практически вчера, остались маленькие штрихи по созданию уюта. Узнав о старте второго сезона конкурса, решили рассказать, что получилось у нас. Возможно, и наша история будет интересна и кому-то пригодится.
Дом 1969 года постройки. Площадь кухни — 6,2 м². Набор вводных был такой: небольшая площадь, второй этаж, восточная сторона. Солнечно в комнате только в первой половине дня, поэтому хотелось сделать максимально светлую кухню.
В первую очередь поменяли газовый счетчик, на маленький — «Гранд 1,6», чтобы высвободить больше места на полке.
Дальше начали продумывать проект кухни. Предыдущая мебель была «древесной структуры», и хотелось чего-то противоположного. Так мы отказались от кухни из массива.
Кухню заказали гродненской фабрики «Зов». Остановились на угловой модели. Фасады из испанского материала «Алвик» (металлик, высокоглянцевый акриловый полимер на плите МДФ). Верх — цвет «орхидея».
Низ — «георгина» (какао). Каркас — ДСП толщиной 18 мм, цвет «акация и пихта». Столешница в кремовых тонах- «накарадо» толщина 38 мм.
Высота верхних фасадов — 915 см. Ширина столешницы — 50 и 60 см. Фурнитура Blum (Австрия) и механизмы Hettich (Германия). Тандембоксы с доводчиками. Подъемный механизм для навесного шкафа Aventos.
Получили раскладку необходимого количества розеток для техники и пригласили электрика. Установили розетки Legrand.
Стиральную машину решили установить на кухне. Пригласили сантехника, который произвел необходимые работы по разводке труб.
Выбрали и приобрели встроенную технику, все «уменьшенных» размеров.
Вытяжка телескопическая Germes 50 см из Великобритании. Главным критерием выбора была ее бесшумная работа.
Электрическая духовка и газовая варочная поверхность Fornelli 45 см, произведена в Италии. Конфорки выбрали на белом стекле: легче ухаживать.
Мойка из искусственного камня и смеситель Franke (цвет «миндаль»), 43,5×78 см, установлены на столешницу глубиной 50 см.
Так как кухня двухцветная, матовую рифленую плитку на фартук выбрали в полоску. Называется Rocersa Habitat-4 Crema. Производитель — Испания.
Плитка на пол от «Керамина», керамогранит «Каррадо» 50×50 бежевого цвета. Уложили ее по диагонали.
Для стен выбрали немецкие обои. Они виниловые, на флизилиновой основе. Ширина — 53 см. Понадобилось четыре трубки.
Газовую трубу и шланг, которые на видном месте, скрыли в «барной» трубе диаметром 5 см.
Потолок натяжной, глянцевый, за которым спрятан воздуховод с обратным клапаном, чтобы не нарушить естественный приток воздуха. Пять точечных светильников.
Из дополнительного освещения — галогенный светильник над мойкой.
В квартире живет 2 человека, поэтому стол решили изготовить небольшой, из того же материала, что и столешница кухни. Размер получился 60×70 см. Пока используем табуретки, но размышляем над покупкой стульев.
Холодильник, микроволновая печь, телевизор, дверь остались из прошлой кухни. Наши расходы:
Общая стоимость ремонта кухни — примерно 7,500 BYN.
Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»:— Кухня продумана до мелочей. Хозяевам проекта удалось на маленькой площади обустроить для себя многофункциональную и уютную рабочую зону. Это удалось достигнуть с помощью грамотного подбора мебели. Угловая кухня не занимает много места, но при этом исполняет все функциональные предназначения. Использование светлых тонов в дизайне позволило сделать помещение визуально более просторным и уютным.
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