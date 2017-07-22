На REALTY.TUT.BY проходит конкурс « Моя кухня — 2 ». Продолжаем публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Романа из Минска:

— Мы переняли много полезного для благоустройства маленькой кухни из рассказов конкурса «Моя кухня» прошлого сезона. Ремонт закончили практически вчера, остались маленькие штрихи по созданию уюта. Узнав о старте второго сезона конкурса, решили рассказать, что получилось у нас. Возможно, и наша история будет интересна и кому-то пригодится.





Дом 1969 года постройки. Площадь кухни — 6,2 м². Набор вводных был такой: небольшая площадь, второй этаж, восточная сторона. Солнечно в комнате только в первой половине дня, поэтому хотелось сделать максимально светлую кухню.

В первую очередь поменяли газовый счетчик, на маленький — «Гранд 1,6», чтобы высвободить больше места на полке.





Дальше начали продумывать проект кухни. Предыдущая мебель была «древесной структуры», и хотелось чего-то противоположного. Так мы отказались от кухни из массива.





Кухню заказали гродненской фабрики «Зов». Остановились на угловой модели. Фасады из испанского материала «Алвик» (металлик, высокоглянцевый акриловый полимер на плите МДФ). Верх — цвет «орхидея».





Низ — «георгина» (какао). Каркас — ДСП толщиной 18 мм, цвет «акация и пихта». Столешница в кремовых тонах- «накарадо» толщина 38 мм.





Высота верхних фасадов — 915 см. Ширина столешницы — 50 и 60 см. Фурнитура Blum (Австрия) и механизмы Hettich (Германия). Тандембоксы с доводчиками. Подъемный механизм для навесного шкафа Aventos.

Получили раскладку необходимого количества розеток для техники и пригласили электрика. Установили розетки Legrand.





Стиральную машину решили установить на кухне. Пригласили сантехника, который произвел необходимые работы по разводке труб.





Выбрали и приобрели встроенную технику, все «уменьшенных» размеров.

Вытяжка телескопическая Germes 50 см из Великобритании. Главным критерием выбора была ее бесшумная работа.





Электрическая духовка и газовая варочная поверхность Fornelli 45 см, произведена в Италии. Конфорки выбрали на белом стекле: легче ухаживать.





Мойка из искусственного камня и смеситель Franke (цвет «миндаль»), 43,5×78 см, установлены на столешницу глубиной 50 см.





Так как кухня двухцветная, матовую рифленую плитку на фартук выбрали в полоску. Называется Rocersa Habitat-4 Crema. Производитель — Испания.





Плитка на пол от «Керамина», керамогранит «Каррадо» 50×50 бежевого цвета. Уложили ее по диагонали.





Для стен выбрали немецкие обои. Они виниловые, на флизилиновой основе. Ширина — 53 см. Понадобилось четыре трубки.





Газовую трубу и шланг, которые на видном месте, скрыли в «барной» трубе диаметром 5 см.





Потолок натяжной, глянцевый, за которым спрятан воздуховод с обратным клапаном, чтобы не нарушить естественный приток воздуха. Пять точечных светильников.

Из дополнительного освещения — галогенный светильник над мойкой.





В квартире живет 2 человека, поэтому стол решили изготовить небольшой, из того же материала, что и столешница кухни. Размер получился 60×70 см. Пока используем табуретки, но размышляем над покупкой стульев.

Холодильник, микроволновая печь, телевизор, дверь остались из прошлой кухни. Наши расходы:

Окно пластиковое (полное открывание) — 500 BYN

Рольшторы день-ночь (Польша) — 128 BYN

Кухонный гарнитур — 3300 BYN

Вытяжка -195,5 BYN

Варочная панель и духовка 478 BYN и 895 BYN (в сумме -1 373 BYN)

Мойка и смеситель — 520 BYN

Светильник линейный — 13 BYN

Потолок натяжной глянец (полотно, светильники, работа) — 135 BYN

Обои — 111,82 BYN

Оклейка — 60, BYN

Счетчик газа -105 BYN

Работа газовщиков — 100 BYN

Сантехника трубы и работа — 190 BYN

Электрика розетки и работа — 190 BYN

Плитка для фартука — 142.00 BYN

Работа плиточника над фартуком (2,6 м²) — 70 BYN

Плитка напольная — 160 BYN

Укладка плитки на пол по диагонали — 130 BYN

Монтаж воздуховода — 200 BYN

Шпатлевка, грунтовка — 25 BYN

Плинтусы, уголки к ним — 12 BYN

Клей обойный — «Пуфос универсал» — 7,25 BYN

Силикон — 4,99 BYN

Фуга — 20 BYN

Общая стоимость ремонта кухни — примерно 7,500 BYN.

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Кухня продумана до мелочей. Хозяевам проекта удалось на маленькой площади обустроить для себя многофункциональную и уютную рабочую зону. Это удалось достигнуть с помощью грамотного подбора мебели. Угловая кухня не занимает много места, но при этом исполняет все функциональные предназначения. Использование светлых тонов в дизайне позволило сделать помещение визуально более просторным и уютным.

Как правило, приобретая кухонную мебель, все обращают внимание на ее внешний вид, хотя очень важное значение имеет и мебельная фурнитура. Установка тандембоксов с доводчиками для кухонных ящиков и подъемного механизма для навесного шкафа позволят открывать их полностью и обеспечат плавное и бесшумное закрытие.

Квартира расположена на втором этаже, а окно кухни выходит на восточную сторону — это остро ставит вопрос с освещением. Приоконная зона в данном проекте не загромождена массивной мебелью, и свет в кухню проходит абсолютно свободно. Часто хозяйкам не хватает света в вечернее время от основных источников света. Именно поэтому установка подсветки над плитой и раковиной — необходимые и стильные элементы декора.

Мойка — это, пожалуй, один из наиболее важных элементов на каждой кухне. Она используется гораздо чаще других кухонных приспособлений. Этот момент явно понимали хозяева кухни и установили мойку из искусственного камня. Плюс данного выбора в эстетичном виде, неприхотливости в уходе и, что важно, отсутствии шума и грохота в процессе мытья посуды.

Очень грамотное решение в замене газового счетчика на более компактный и установка его в кухонном шкафчике. Также интересным и нестандартным ходом стало сокрытие газового шланга в барной трубе. Обычно эти неотделимые элементы большинства кухонь портят самый красивый дизайн, но в данном проекте этого удалось избежать.

Использование в ремонте виниловых обоев на флизелиновой основе является идеальным решением для кухни. Верхний виниловый слой способен противостоять основным загрязнениям, воздействию влаги и солнечных лучей. К тому же, такие обои дополнительно обрабатываются специальной пропиткой, в результате существенно снижается вероятность появление налета и плесени в помещениях с высокой влажностью.

Матовая рифленая плитка на фартуке, мойка из искусственного камня, комнатные растения на окне — все это позволило создать красивый и уютный интерьер кухни. Спасибо, Роман, за представленный проект! Желаем Вам уютных вечеров в обновленной кухне и удачи в конкурсе!

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