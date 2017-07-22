Синхронного плавания больше нет





Синхронное плавание переименовано в артистическое решением конгресса Международной федерации водных видов (FINA).

Голосование состоялось в субботу, 22 июля, в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA, сообщает ТАСС .

Решение прокомментировал исполнительный директор федерации Корнел Маркулеску. «Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — сказал он.

С инициативой о переименовании синхронного плавания выступил Международный олимпийский комитет (МОК) с целью продвижения этого вида спорта.

Синхронное плавание входит в программу летних Олимпиад с Игр-1984 года в Лос-Анджелесе.