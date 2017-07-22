Экстренное заседание Совбеза ООН по Иерусалиму ожидается в понедельник

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Совет Безопасности ООН собирается провести экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме в понедельник, 24 июля, сообщают информационные агентства.

Представитель Швеции в СБ ООН Карл Скау в своем "Твиттере" заявил, что Швеция, Франция и Египет призвали Совет Безопасности провести экстренное заседание по вопросу деэскалации в Иерусалиме. В городе сохраняется напряженная обстановка.

Погибли трое палестинцев, десятки человек получили ранения во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города.

В минувшую пятницу прошли выступления местной мусульманской общины, которая недовольна установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе было вызвано убийством неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, среди которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.