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Экстренное заседание Совбеза ООН по Иерусалиму ожидается в понедельник

23.07.2017 09:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Совет Безопасности ООН собирается провести экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме в понедельник, 24 июля, сообщают информационные агентства.

Представитель Швеции в СБ ООН Карл Скау в своем "Твиттере" заявил, что Швеция, Франция и Египет призвали Совет Безопасности провести экстренное заседание по вопросу деэскалации в Иерусалиме. В городе сохраняется напряженная обстановка.

Погибли трое палестинцев, десятки человек получили ранения во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города.

В минувшую пятницу прошли выступления местной мусульманской общины, которая недовольна установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе было вызвано убийством неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, среди которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

 
Теги: Минск
 
 
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После того, как трое боевиков убили израильских полицейских, меры безопасности на Храмовой горе были ужесточены - это спровоцировало недовольство палестинцев.

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