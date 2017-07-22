МИНСК, 23 июл — Sputnik. Соединенные Штаты Америки считают важным не допустить конфронтацию с Россией, так как страна является ядерной державой, заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.



© Sputnik Игорь Маслов США обеспокоены заявлениями о создании Малороссии

Генерал во время выступления на форуме по безопасности, организованном Aspen Institute, отметил, что в США поставлена задача "не допустить конфронтацию с Россией как с ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой".

По словам Данфорда, угрозы, которые могут исходить со стороны России, можно сравнить с угрозами таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Однако именно "РФ обладает наибольшим потенциалом в военной сфере".

В США считают, что для предотвращения угроз со стороны России нужно развивать партнерство с НАТО, потому что РФ на постоянной основе наращивает военный и кибер-потенциал.

"Необходимо конкурировать с ней и в этой сфере", — отметил Данфорд.

Также генерал заявил, что покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне.

Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф" Россия заключила лишь с Китаем. Однако кроме Турции переговоры ведутся и с Индией.

"Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого", — сказал Данфорд.

Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных систем С-400 решены, остались только административные процедуры.