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Пентагон считает Россию "огромной угрозой" для США

23.07.2017 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Соединенные Штаты Америки считают важным не допустить конфронтацию с Россией, так как страна является ядерной державой, заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Пентагон считает Россию "огромной угрозой" для США
© Sputnik Игорь Маслов
США обеспокоены заявлениями о создании Малороссии

Генерал во время выступления на форуме по безопасности, организованном Aspen Institute, отметил, что в США поставлена задача "не допустить конфронтацию с Россией как с ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой".

По словам Данфорда, угрозы, которые могут исходить со стороны России, можно сравнить с угрозами таких стран, как Иран, Китай и КНДР. Однако именно "РФ обладает наибольшим потенциалом в военной сфере".

В США считают, что для предотвращения угроз со стороны России нужно развивать партнерство с НАТО, потому что РФ на постоянной основе наращивает военный и кибер-потенциал.

"Необходимо конкурировать с ней и в этой сфере", — отметил Данфорд.

Также генерал заявил, что покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне.

Система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф" Россия заключила лишь с Китаем. Однако кроме Турции переговоры ведутся и с Индией.

"Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого", — сказал Данфорд.

Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных систем С-400 решены, остались только административные процедуры.

 
Теги: Минск
 
 
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В США сравнили угрозы, которые могут исходить со стороны России, с угрозами таких стран, как Иран, Китай и КНДР.

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