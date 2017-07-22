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"Сплин", "Каста", "Ляпис" и очереди за едой и пивом. На "Боровой" прошел "Рок за Бобров"

23.07.2017 09:12 — Разное | Tut.by  
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Вчера на аэродроме «Боровая» прошел десятый «Рок за Бобров». Хедлайнерами рок-феста выступили Naviband, «Дай Дарогу», «Каста», «Чайф», Anacondaz, «Сплин», Brutto&Lyapis. Как прошел юбилейный фестиваль — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.


Накануне мероприятия сообщалось о 12 тысячах проданных билетов. К выходным квитки стали продаваться еще активней и на утро 22 июля речь шла о 15 тысячах, рассказали организаторы фестиваля. К слову, стоимость по сравнению с 2016 годом повысилась, и вместо 25 рублей составила 35 рублей (в день концерта — 45 против 35).

В этом году организаторы попробовали исправить ошибки предыдущего года, но справились не со всеми. К примеру, биотуалетов на территории фестиваля стало действительно много, и очередей, как в прошлом году, не было. Гостей позабавило, разве что, расположение мужских писсуаров, которые стояли прямо между кабинками. А те не разделялись на мужские и женские.

А вот действительно проблемой стали очереди за едой и напитками на фудкорте, в которых можно было провести от 40 минут до часа. Похожая ситуация складывалась и раньше и, визуально, операторов на фудкорте стало больше, но с быстрым обслуживанием гостей они так и не справились. Кстати, пиво продавали по 3 рубля, как и картофель фри. Хот-доги — по 5 рублей.

Традиционно на фестивале было немало активностей, в этом году также учли пожелания родителей и сделали несколько активных зон для детей — обычный и надувной батут. Также была зона с подзарядкой для мобильных телефонов.












































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Как прошел юбилейный фестиваль - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.

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