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"Сплин", "Каста", "Ляпис" и очереди за едой и пивом. На "Боровой" прошел "Рок за Бобров"
Вчера на аэродроме «Боровая» прошел десятый «Рок за Бобров». Хедлайнерами рок-феста выступили Naviband, «Дай Дарогу», «Каста», «Чайф», Anacondaz, «Сплин», Brutto&Lyapis. Как прошел юбилейный фестиваль — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
Накануне мероприятия
В этом году организаторы попробовали исправить ошибки предыдущего года, но справились не со всеми. К примеру, биотуалетов на территории фестиваля стало действительно много, и очередей,
А вот действительно проблемой стали очереди за едой и напитками на фудкорте, в которых можно было провести от 40 минут до часа. Похожая ситуация складывалась и раньше и, визуально, операторов на фудкорте стало больше, но с быстрым обслуживанием гостей они так и не справились. Кстати, пиво продавали по 3 рубля, как и картофель фри. Хот-доги — по 5 рублей.
Традиционно на фестивале было немало активностей, в этом году также учли пожелания родителей и сделали несколько активных зон для детей — обычный и надувной батут. Также была зона с подзарядкой для мобильных телефонов.
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Как прошел юбилейный фестиваль - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
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