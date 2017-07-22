Классика у Ратуши: французская музыка и минская Эйфелева башня

Концерт Tour de Classique посвятили 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений. А перед концертом у сцены появилась копия визитной карточки Парижа — Эйфелевой башни . Новый арт-объект сразу вызвал интерес публики, став романтичной изюминкой для фотографий в социальных сетях. Также прямо к Эйфелевой башне можно было "приклеить" загаданное желание.

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Минске" title="Эйфелева башня в Минске" class=""> © Sputnik / Сергей Пушкин. Эйфелева башня в Минске

Окунуться в великолепие французской музыки зрителям помогли мастера искусств Беларуси и приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Публика насладилась сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведения композиторов, которые являются гордостью французской нации.

В Минске прозвучали произведения Жана-Филиппа Рамо, Габриэля Форе, Клода Дебюсси.

Смотрите на видео, как прошел изысканных классический вечер у минской Ратуши.