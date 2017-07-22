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Классика у Ратуши: французская музыка и минская Эйфелева башня
23.07.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Концерт Tour de Classique посвятили 25-летию со дня установления французско-белорусских дипломатических отношений. А перед концертом у сцены
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© Sputnik / Сергей Пушкин.
Эйфелева башня в Минске
Окунуться в великолепие французской музыки зрителям помогли мастера искусств Беларуси и приглашенный гость из Франции — баритон Оливье Этт. Публика насладилась сольными, ансамблевыми и оркестровыми произведения композиторов, которые являются гордостью французской нации.
В Минске прозвучали произведения Жана-Филиппа Рамо, Габриэля Форе, Клода Дебюсси.
Смотрите на видео, как прошел изысканных классический вечер у минской Ратуши.
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Третий вечер классической музыки порадовал минчан и гостей столицы в субботу, 22 июля. Смотрите на видео Sputnik, какая романтическая атмосфера царила в Верхнем городе.
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