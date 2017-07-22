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Видеофакт: чемпионка Скворцова покинула пьедестал, услышав чужой гимн
23.07.2017 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Юниорка Виолетта Скворцова выиграла соревнования, которые проходили в городе Гроссето. Девушка показала результат 14 метров 21 сантиметр — это новый рекорд Беларуси среди девушек. Когда Скворцова уже стояла на пьедестале и готовилась услышать родной гимн, организаторы вдруг включили
При первых звуках "не того" гимна, Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей сборной Беларуси покинула верхнюю ступеньку пьедестала. В Белорусской федерации легкой атлетики отметили, что спортсменка отказалась подниматься на него даже под угрозой применения санкций — дисквалификации.
Стало известно, что перед белорусской сборной организаторы соревнований извинились. Награждение спортсменок провели повторно.
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"Виолетта Скворцова сориентировалась абсолютно правильно и поступок этот достойный, заслуживающий уважения. Спортсменка проявила твердость характера и показала, что надо с уважением относиться к каждой стране и к каждому атлету", — сказал Нестерович.
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