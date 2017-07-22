Японцы очень странный народ. И реклама у них для нашего восприятия не понятна. Вот, например, лежат друг на друге люди в черных майках, их поджаривают и замораживают, на них гадят птицы и льется вода. И они почти постоянно орут. Понять, о чем речь, удается лишь на последних секундах. А вы сможете угадать, что рекламируют японцы? Подсказка: это строительный материал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Странная реклама: угадайте, что рекламируют в ролике орущие японцы Японцы очень странный народ. И реклама у них для нашего восприятия не понятна. Вот, например, лежат друг на друге люди в черных майках, их поджаривают и замораживают,...