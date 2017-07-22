Витебский директор автошколы запустил приложение по поиску курсантов для школ

Два года назад житель Витебска Владимир Горелик придумал приложение для учеников автошкол — приложение контролирует полноту выполнения практической части занятий в автошколе и выявляет недобросовестных инструкторов автошкол. В адрес разработчика тут же посыпались упреки от инструкторов, мол, «отбираешь наш хлеб». Но Владимир пошел дальше и придумал программу, которая сама подбирает автошколы для ученика, ориентируясь на его требования к цене и району. Действует программа по всей Беларуси. Как работает приложение, разбирался AUTO.TUT.BY.





Когда восемь лет назад автору статьи пришлось искать автошколу, главным ориентиром были отзывы людей, которые там учились. И выбрала вроде самую лучшую, но без конфликтов с инструктором не обошлось: он орал, хватал за коленки, а я лупила его по рукам и орала в ответ. Окончательно добила попытка инструктора заставить меня подписать бумаги о занятиях, которых не было. В итоге «самая лучшая по отзывам» автошкола оказалась так себе.

За восемь лет количество автошкол выросло в разы, некоторые из них позакрывались. Как теперь ориентироваться будущему курсанту в выборе? Разработчик приложения Владимир Горелик уверен, что сейчас люди в первую очередь обращают внимание на стоимость курсов вождения и близость к дому.

— Существуют, конечно, единицы, которые не смотрят на цену, но в нашей республике она является основополагающим фактором при выборе, — говорит владелец сети автошкол в Витебске Владимир Горелик. — Опять же — в Минске десятки автошкол, пересматривать все сайты и обзванивать все? Тоже не вариант.

Поэтому Владимир Горелик придумал приложение — оно работает в обе стороны — как с автошколами, так и с курсантами.

Как это работает





Безусловно, оценить приложение мы решили только испытав его на деле — сами оставили заявки на сайте DriveControl. В заявке мы указали имя и фамилию; категорию, которую хочешь открыть; город, предпочтительный район (это касается Минска) и предпочтительный способ связи — телефон или email. Заявка отправляется во все школы, которые подключены к системе. При регистрации ученику на почту приходит письмо от том, что заявка принята с присвоением определенного номера.

Затем обращение приходит зарегистрированным в сервисе автошколам — на почту и мобильное приложение dcclient, которое работает и на Android, и на iOS. Ответить на заявку можно как из личного кабинета автошколы на сайте drivecontrol.by, так и при помощи мобильного приложения dcclient.

Мы отправляем сразу две заявки — одну из них на обучение в конкретном районе, вторую — на весь Минск, чтобы оценить скорость реакции автошкол.

Три дня ожидания — и полная тишина. Ни звонков, ни e-mail, ни хоть какого-то намека на то, что мои заявки дошли до адресата. Связываемся с Владимиром, тот советует проверить спам. Ура! Письма найдены, и не одно, а сразу шесть штук. Выяснилось, что на этапе обработки некоторые письма попадают в спам. Сейчас эту проблему разработчик решил.

Мы получили шесть заявок на обучение. При этом автошколы сразу присылали свои предложения. Например, мне предлагали невиданную скидку по акции на обучение в автошколе — от 480 рублей! Правда, следом на почту пришло еще несколько писем, где автошколы предлагали такую же цену и уже без скидки. Тут же оцениваешь и сравниваешь стоимость, некоторые предложения наводят на мысль: «Если лукавят здесь, то и в других моментах могут ждать «сюрпризы». Например, бензин на практические занятия «вдруг подорожает».

Удобно и то, что на телефон никто не трезвонил: при оформлении заявки можно сразу указать предпочитаемый способ связи — по телефону или через электронную почту. Кстати, по словам разработчика, в основном люди (а за два месяца работы сервиса уже подано более 3200 заявок) просят связаться по электронной почте.

Как устроена программа

Программой все это назвать сложно, хотя она зарегистрирована в центре интеллектуальной собственности как компьютерная программа.

— Я считаю, проекту больше подходит слово «сервис». Сервис — это продолжение проекта drivecontrol, созданное как для будущих учеников, которые ищут автошколу, так и для автошкол, которые нуждаются в курсантах, — говорит Владимир Горелик.

Идея создать такой сервис пришла Владимиру Горелику после удачного запуска первого приложения. К тому же с развитием интернета было бы странно и нелогично не использовать его ресурсы.

— Лучшая реклама — это интернет. Был момент, когда в месяц за рекламу автошколы я оплачивал до 3500 тысяч долларов. Google — 1500, «Яндекс» — 1500 и соцсети. И это не считая интернет-каталогов, которые берут годовую подписку, и за спецразмещение, которое обходится еще около 8 тысяч за год, и это только один сервис. Были и другие сайты, на которых мы платно размещались. Отследить, с какого сайта именно пришел клиент, невозможно, на опрос он отвечает: где-то в интернете видел и вы на слуху. Я хотел, чтобы сервис получился самым простым, без премудростей.

При создании проекта Владимир учел разные моменты: например, приложение работает и для компьютера, и для телефона. К тому же не было разграничения на государственные автошколы и частные — в приложении могут зарегистрироваться и те, и другие.

— Сначала наши менеджеры обзванивали и регистрировали предприятия самостоятельно. А теперь уже сами автошколы проходят у нас на сайте регистрацию. При создании базы данных мы увидели, что далеко не все автошколы актуализируют информацию о себе на сайтах, где они размещаются. Например, много автошкол изменили адреса нахождения и телефоны, а на сайтах все осталось как было — это дезинформирует будущего ученика. И сами автошколы теряют клиентов.

Конечно, автошколы никто не заставляет отвечать на заявки.

— Но это будет глупо. Это как дать свой телефонный номер в объявлении и не отвечать с него.

Как и в любом сервисе, есть бесплатная версия и платная. Бесплатная версия ограничена 300 заявками в месяц, т.е. по 10 ответов в день. Ограничение сделано специально, чтобы стимулировать автошколы отвечать вовремя на заявки и не тянуть с ответом. Также в бесплатной версии не видны номера телефонов и email. Как показала практика, этого вполне достаточно для работы с сервисом. Платную версию стоит приобретать лишь тогда, когда количество заявок в день будет превышать десять штук.

В будущем разработчик планирует получать отзывы от клиентов о соответствии предоставленной автошколами информации. И в возмездных договорах будет прописан пункт ответственности за предоставленную информацию, в случае нарушения которой клиента будут отключать от системы в одностороннем порядке.





Владельцы автошкол реагируют на приложение по-разному. Небольшая проблема заключается в том, что руководители в данной отрасли — часто возрастные люди и не всегда понимают, как пользоваться современными инструментами коммуникаций, в частности мобильными приложениями. Но абсолютно все они сходятся во мнении, что конкуренция на рынке подготовки водителей уже очень большая и если не изменить подход к поиску клиентов, можно потерять место. Многие, наоборот, считают, что сервис весьма хорош, и просят, чтобы менеджер научил пользоваться всеми предоставленными возможностями приложения.

— Пока что жалоб на нас не было, были только предложения и пожелания по улучшению сервиса. Например, автошколы просили предоставлять номера телефонов или email отправителя, чтобы убедиться в том, что это реальные люди. Плюс поставили также ограничения по заявкам: не более 3 заявок от одного потенциального ученика в сутки. Также сейчас работали над одной проблемой: наши письма иногда попадали в спам. Сейчас эту проблему мы решили.

Сервис рассчитан на всю Республику Беларусь, ограничений нет. Если в каком-то небольшом городе присутствует конкуренция, то, считаю, сервис будет уже полезен.