Белорусский школьник получил золото на международной олимпиаде по математике

23 июля в Рио-де-Жанейро завершилась 58-я Международная математическая олимпиада. Белорусская сборная завоевала на ней шесть медалей: золото, серебро и четыре бронзы.





Золотую медаль получил выпускник одиннадцатого класса Егор Дубовик (гимназия № 51 Гомеля). В индивидуальном зачете он занял седьмое место, набрав 29 баллов из 49 возможных.

С серебром вернется Алексей Василевский (гимназия № 41 Минска). Бронзовые медали достались Антону Палюхович, Андрею Нарадецкому, Илье Пчелинцеву и Александру Юрану (все из Лицея БГУ).

Первое место в этом году заняли школьники из Вьетнама, Ирана и Японии. В общекомандном зачете победила сборная Кореи, все участники которой получили золотые медали. Беларусь по сумме мест заняла 14-е место.

Всего в Международной математической олимпиаде поучаствовало 623 человека из более, чем ста стран. В течение двух дней — 18 и 19 июля — участники соревнований получали по три задачи, на решение каждой из которых отводилось в среднем по 1,5 часа.