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Белорусский школьник получил золото на международной олимпиаде по математике
23 июля в Рио-де-Жанейро завершилась 58-я Международная математическая олимпиада. Белорусская сборная
Золотую медаль получил выпускник одиннадцатого класса Егор Дубовик (гимназия № 51 Гомеля). В индивидуальном зачете он занял седьмое место, набрав 29 баллов из 49 возможных.
С серебром вернется Алексей Василевский (гимназия № 41 Минска). Бронзовые медали достались Антону Палюхович, Андрею Нарадецкому, Илье Пчелинцеву и Александру Юрану (все из Лицея БГУ).
Первое место в этом году заняли школьники из Вьетнама, Ирана и Японии. В общекомандном зачете победила сборная Кореи, все участники которой получили золотые медали. Беларусь по сумме мест заняла 14-е место.
Всего в Международной математической олимпиаде поучаствовало 623 человека из более, чем ста стран. В течение двух дней — 18 и 19 июля — участники соревнований получали по три задачи, на решение каждой из которых отводилось в среднем по 1,5 часа.
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Белорусская сборная завоевала на олимпиаде шесть медалей и заняла 14-е место в общекомандном зачете.
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