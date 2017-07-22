Белорусский теннисист выиграл турнир в Астане

Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл турнир President′s Cup в Астане с призовым фондом 125 тысяч долларов.

23 июля в финальном поединке Егор Герасимов (№ 160 рейтинга ATP) обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (№ 118) — 7:6 (11:9), 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

На пути к финалу Егор Герасимов, посеянный на турнире под 5-м номером, обыграл казахстанского теннисиста Андрея Голубева — 6:1, 6:1, Кема Илкела из Турции — 6:2, 6:3, россиянина Евгения Донского — 7:6, 4:6, 6:3 и Алдина Шектича из Боснии и Герцеговины — 6:3, 6:2.