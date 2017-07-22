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Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в понедельник 24 июля

23.07.2017 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра ожидаются в понедельник на большей части территории Минской области, сообщили в воскресенье в областном управлении МЧС.

В сообщении спасателей отмечается, что днем при грозах возможно усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В Гидромете также на понедельник прогнозируют плохую погоду. Ночью по западу, утром и днем — на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, а в отдельных районах — сильные ливни. Дни при грозах местами шквалистое усиление ветра.

В столице во второй половине понедельника ожидается гроза, при грозе — сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 18, а днем ожидается летняя погода: 24-29 градусов выше нуля.

 
Теги: Минск
 
 
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О неблагоприятном явлении сообщают и спасатели, и синоптики: завтра на большей части республики ожидаются сильный ветер и грозы.

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