Руководитель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на странице в Фэйсбуке поделился своими мыслями по поводу поступка Виолетты Скворцовой, которая во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы в Италии покинула пьедестал после того, как вместо гимна Беларуси заиграл гимн другой страны (Боснии и Герцеговины).

— Хочу внести ясность для некоторых, кто на форумах хочет перевернуть все с ног на голову. Виолетта попала в ситуацию, при которой многие растерялись бы. То, что произошло с ней, это реакция на непредвиденные обстоятельства, при которых она повела себя автоматически и искренне. Это был ее естественный патриотический порыв.

Причем, чтобы понять на 100 процентов Виолетту, надо быть профессиональным спортсменом. Я почему так говорю — потому что уже некоторые начинают переворачивать ее поступок, говоря об умышленном пиаре с ее стороны, что, мол, она воспользовалась шансом. Эти люди так далеки от истины и от спорта.

Еще час-два назад до награждения, Виолетта в секторе билась до последней попытки за первое место, и в невероятно тяжелой борьбе она вырывает у французской спортсменки золото. Про результат 14,21 я вообще молчу с точки зрения спортивного резонанса.

Любой спортсмен всегда сосредоточен на результате, на победе, и у каждого есть мечта подняться на высшую ступеньку пьедестала крупного международного соревнования и получить заветную медаль и, поверьте, услышать гимн своей страны в честь своей победы, когда поднимается флаг твоей страны!

Ради этих желанных пары минут люди отдают спорту десятилетия своей жизни!

И, находясь на пьедестале, кроме огромного морального удовлетворения от проделанной работы, искренней радости за результат и усталости от соревнования и долгой подготовки к нему, как правило, у спортсменов ничего не остается. Спортсмен наслаждается моментом своего триумфа и с гордостью ожидает, что в его честь поднимут родной флаг под звуки гимна своей страны. Поверьте, этого все ждут и этот момент для многих является огромным мотивом пахать.

Так что предлагаю не искажать искренние чувства спортсменки, которая пережила момент своего заслуженного триумфа, не получив то, чего она искренне ждала.

P.S. По-моему, на видео четко и очевидно видно, что происходит в душе Виолетты и в ее искренность я верю на 101 процент, — написал Вадим Девятовский. Видео: NEXTA Организаторы юниорского чемпионата Европы в Гроссето принесли извинения, а на следующий день прошло повторное награждение медалисток в тройном прыжке среди девушек, где прозвучал гимн Беларуси. Организаторы юниорского чемпионата Европы в Гроссето принесли извинения, а на следующий день прошло повторное награждение медалисток в тройном прыжке среди девушек, где прозвучал гимн Беларуси. Юная белоруска прокомментировала уход с пьедестала во время награждения на юниорском ЧЕ Как отмечает « Обозреватель », видео инцидента на награждении во время юниорского ЧЕ с участием белоруски Виолетты Скворцовой, которое было размещено на канале Youtube NEXTA , за сутки собрало более полумиллиона просмотров.