Константин Сивцов ― многократный чемпион Беларуси по велогонкам, победитель молодежного чемпионата Европы и этапов «Джиро д`Италия». За 12 лет европейской карьеры Сивцов стал одним из самых титулованных гонщиков Беларуси и заработал прозвище «своего итальянца» на Апеннинах. SPORT.TUT.BY встретился с залечивающим травму гонщиком во время недолгого отпуска на родине и поговорил о разнице менталитетов, отставании Беларуси от Запада и инвестициях в IT-проект для велолюбителей, который набирает популярность в США и Старом Свете.



Reuters

Можно сказать, что Сивцов попал в велоспорт случайно: в деревне выбирать секции не приходилось, поэтому Константин записался туда, куда предложили.

― Когда мне было 12 лет, в школу пришел тренер по велогонкам и заверил, что на занятиях мы будем играть в футбол. Поначалу гоняли мяч, позже дали прокатиться на велосипеде. Мне это показалось интересным. На первый сбор поехал с ребятами, которые занимались уже два года. После тренировки так «подсосало», что за раз съел все мамины запасы. Думал, вернусь и брошу это дело.

А в конце сбора проводились прикидочные соревнования, и я, естественно, выложился по полной. Но секундомер сломался, и мой результат не зафиксировали. Пришлось стартовать еще раз ― даже со второй попытки финишировал четвертым. Тренер заметил меня и сказал, чтобы на следующий день приходил к нему на тренировку за шесть километров, а не в свою деревенскую секцию.

«Первые месяцы в Италии чувствовал себя беспомощным: изъяснялся на пальцах, позже начал вставлять „чао-чао“»

Почти десять лет Сивцов упорно тренировался в Беларуси, но всегда мечтал попасть в профессионалы. Он вошел в мировую элиту после победы в групповой гонке на чемпионате мира среди андеров (гонщиков до 23 лет). Белорус признается, что рассматривал тот старт как одну из последних возможностей заключить профессиональный контракт в Европе.

― Мне всегда хотелось доказать себе и окружающим, что чего-то стою. Не считаю себя талантливым ― скорее, я из тех людей, которые добиваются успеха через упорный труд. К счастью, в нашем спорте атлет может проявить себя как грегари (гонщик, подчиняющий свои интересы командной борьбе или интересам лидера. ― Прим. TUT.BY).

Когда появился шанс выступать в Италии, Сивцов столкнулся с препонами со стороны Белорусской федерации велосипедного спорта, которой было выгоднее оставить спортсмена на родине для участия в отборе трековиков на Олимпиаду.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

― Руководство федерации понимало, что нам нереально отобраться на Игры с имеющимся инвентарем, подходом, финансированием и подготовкой, но все равно не хотело отпускать меня в иностранный клуб. В тот период я тренировался в Украине за свой счет, ждал подтверждения визы и все же ускользнул в Италию благодаря Евгению Сенюшкину.

По словам многократного чемпиона Беларуси, первые недели в Италии стали настоящим испытанием для молодого парня, совершенно не владевшего ни одним из иностранных языков.

― У тебя может быть достаточно денег, но они не спасут, если нет возможности спросить прохожих о каких-то элементарных вещах. Первое время чувствовал себя ужасно беспомощным, не зная даже английского. С марта по июль изъяснялся на пальцах, но потихоньку начал вставлять «чао-чао». Я знал: основное ― это заговорить. Не было времени на занятия с репетитором, поэтому все изучал в повседневном общении. Мне кажется, что в итальянском языке, как и в белорусском, все просто: как слышится ― так и пишется. У нас тогда еще не было интернета, чтобы заниматься онлайн, ― просто учил по 10 слов в день, воспринимал многое на слух. Да какого интернета ― даже телефона не было: искал места, где ловила связь, и звонил любимой девушке на ограниченный бюджет.

«Мы во многом отстаем: белорусские педагоги преподают материал, который был актуален 20 лет назад»

По приезде на Апеннины Сивцов испытал настоящую эйфорию от европейского профессионализма ― он попал в мир спорта почти космического уровня.

― Мне выдали инвентарь, форму, сопровождали на тренировки, объясняли, на каких оборотах и сердечных порогах работать. Повезло попасть в команду к итальянскому специалисту Оливано Локателли. Это тренер от бога, у которого выступало большинство сильнейших белорусских гонщиков. Рябушенко, Куницкого, Клименкова, Божкова, Самойлова и многих других подготовил именно он. Не у всех складывались с ним отношения, но мы ладили хорошо. Интересно, что спустя годы тот же Бронислав Самойлов подтверждает, что Локателли был во всем прав.

После тренировочных условий в Беларуси я был потрясен. Нам до сих пор не хватает центров тестирования, где бы измеряли лактат (показатель кислотно-основного баланса в организме, указывающий на снижение кровотока в тканях и органах. ― Прим. TUT.BY). Не знаю, кто из белорусских тренеров может определить пороги своих воспитанников. В Италии уже 12 лет назад работали с этими показателями, а в Беларуси их до сих пор не учитывают.



В 2012 и 2013 годах Константин Сивцов был частью команды «Скай», побеждавшей на «Тур де Франс».

Розовая майка лидера супермногодневки «Джиро д`Италия». Ее Сивцов примерил в 2011 году.

В 2004 году Сивцов стал чемпионом мира среди молодежи в возрасте до 23 лет.

Майку чемпиона Беларуси Сивцов носил в течение 12 месяцев с июня 2016 года.

Мы действительно во многом отстаем. В прошлом году я сдавал госэкзамен в БГУ и удивлялся педагогам — они преподают материал, который был актуален 20 лет назад. В Беларуси спорт развивается с большим опозданием. У нас есть талантливые спортсмены и тренеры, но не налажена система спонсорства и развития по последним трендам. Когда готовились к бразильской Олимпиаде, итальянская компания согласилась бесплатно предоставить качественные шлемы, выступив спонсором белорусской команды. Но наша федерация отказалась: «Как это так — деньги не пройдут по статье расходов?» Спонсорство у нас не положено.

Константин Сивцов больше десяти лет выступает в профессионалах. Он замечает: во всем мире велогонки становятся командным спортом — в одиночку там сложно чего-то добиться.

― А в Беларуси каждый в первую очередь стремится показать себя. Взять тех же футболистов — они индивидуально демонстрируют навыки, пытаясь быть замеченными. Но результат приходит только когда на поле выходит команда. Чем раньше это поймут ― тем лучше будет для белорусского спорта.

Если мы не воспитаем новое поколение специалистов, то и дальше будем уступать конкурентам. Я наблюдаю, как чиновники на высших должностях просто меняются местами ― происходит тасовка колоды, но толком ничего не происходит. Пожалуй, гребля остается в Беларуси самым прогрессивным видом спорта. Помимо того, что Владимир Шантарович ― тренер высочайшего уровня, он еще и специалист, который стремится быть на шаг впереди. Человеческие умения и навыки требуют совершенствования точно так же, как и компьютерные программки ― обновления.

Италия стала первым заграничным опытом Константина Сивцова. Возможно, именно поэтому там, где все знакомо чуть лучше, чем в остальном зарубежье, и где есть отличные условия для занятия велоспортом, он и обустроил дом для всей семьи.



Фото: Bahrain Merida

― Я успел пожить около Рима и в Тоскане, но вернулся в Бергамо, где начинал карьеру в профессионалах. Там, у озера Изео, прекрасные живописные места и климат, схожий с нашим. Вообще, мне кажется, Италия ― страна, которая вобрала понемногу от каждого уголка: здесь есть разнообразие ландшафтов, природы, легендарных памятников. Италия ― это не только история, но и государство с лучшей кухней, автомобилями и модной одеждой. Я бы не смог жить в любой точке мира, но итальянский образ жизни подойдет, наверное, всем. К нему очень легко приспособиться. Пожалуй, единственный недостаток жизни в Италии ― непунктуальность и неспешность местного населения. Я спортсмен, поэтому привык быть дисциплинированным. Поначалу удивлялся: как это ― жду 10, 15, 20 минут, а человека все нет? А потом понял ― для итальянцев это норма.

Спустя 10 лет приятели-южане говорят Сивцову: «Ты уже наш, настоящий итальянец!»

― Они вообще очень открытый народ. Недавно, когда сидел дома с гипсом, парни звонили и предлагали отвезти в кафе на мороженое. Я смеялся: мне достаточно спуститься из дома и купить мороженое здесь. Но они все равно настойчиво предлагали помощь ― отличные люди. Друзья действительно познаются в беде.

«Итальянцы, да и европейцы в целом, ― спортивные люди: по выходным не сидят в барах, а выезжают на прогулки»

В последние годы 34-летний спортсмен задумывается о жизни после завершения карьеры и ищет варианты развития своего потенциала в околоспортивной среде. На пару с другом Константин выступил основателем сервиса Velotooler, который уже прозвали «велосипедным Uber».

― Мой хороший друг российский предприниматель Олег Тиньков давно говорил, что все движется к переходу в онлайн. Скоро большинство услуг будут работать через интернет. Поэтому с моим товарищем Егором Бубном, который живет в США, занялись разработкой сервиса велосипедного механика онлайн. При неполадках велосипедисты могут зайти в приложение и забронировать нужные услуги. Это действительно работает примерно по такой же схеме, как Uber: находишь механика, смотришь геолокацию, стоимость услуг и выбираешь подходящий вариант. Специалист приезжает на дом либо организует ремонт в указанном месте. У нас доступна услуга видеоконсультаций: велолюбитель может связаться с механиком и получить рекомендации онлайн.

В октябре мы уже презентовали проект в Лос-Анджелесе, далее планируем выйти на рынки велостран Европы ― Великобритании и Голландии. Со временем надеюсь охватить белорусскую и итальянскую аудитории, но везде есть свои нюансы. Например, Италия ― страна консерваторов. Местные жители доверяют только тем местам, производителям, компаниям, к которым десятилетиями обращались их семьи. Итальянцы часто ходят обедать в один и тот же ресторан, потому что это проверено годами и уже стало традицией. Они принимают новшество лишь после того, как оно одобрено другими европейцами.

К слову, приложение Velotooler, которым активно пользуются в Штатах, разрабатывали белорусские айтишники. У Константина часто интересуются, что за специалисты работали над созданием проекта.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

― Многие говорят, что у нас мощное приложение. Сейчас я занимаюсь продвижением проекта, ищу людей, которые помогли бы популяризировать Velotooler. Я в хороших отношениях с известными британскими велогонщиками Марком Кэвендишом и Брэдли Уиггинсом, у которых очень много подписчиков в Twitter и Facebook, ― в общем, ищу каналы распространения.

Я даже работал над созданием комплектов велосипедной формы с нашивками Velotooler. Это важные мелочи ― в Италии толпы людей таким образом и узнают о новшествах. Если разместить на форме логотип Velotooler или надеть майку чемпиона Беларуси, как я сделал на гонке «Джиро д`Италия», получится отличная реклама за шесть часов прямого эфира. Итальянцы, да и европейцы в целом, ― спортивные люди: по выходным они не сидят в барах, а выезжают с друзьями на прогулки, поэтому с интересом следят за новинками для велолюбителей и профессионалов.

Белорусский атлет поясняет, что велогонки набирают популярность во всем мире, поэтому вложения в Velotooler ― это расчет на перспективу.

― Международный союз велосипедистов делает упор на развитие нашего спорта в разных точках земли. Всплеск развития велогонок наблюдается в африканских странах, Турции, Китае. Меня удивило, когда на днях приехал в БПС-Сбербанк в Минске и обнаружил специальное отделение для парковки велосипедов. У нас тоже появляются велодорожки, увеличивается количество велолюбителей.

Velotooler выгоден даже профессиональным командам: им больше не придется перевозить тяжелые материалы и личных механиков, а достаточно забронировать мастера на месте через приложение на время соревнований или тренировочного сбора. В командах, конечно, есть штатные механики, но из 365 дней в году они работают 200, а никто не застрахован от поломки в выходные дни.

Еще одним новшеством приложения белорусских разработчиков стало создание «профайла» каждого велосипеда.

― Это напоминает страницы на Facebook, где фиксируется информация о пользователе. Например, потенциальный покупатель может ознакомиться с историей велосипеда, проверить по серийному номеру, не является ли он краденым.

«Я пожил за границей, и ни за что не скажу, что у нас плохо»

Несмотря на плюсы жизни в Западной Европе, белорусский гонщик планирует однажды вернуться на родину, чтобы с пользой применить полученный заграничный опыт.

― Я люблю сравнивать и анализировать. Понимаю, что мы отстаем от развитых стран. Но, глядя на то, как живут за границей, ни за что не скажу, что у нас плохо. Когда приезжаю в Беларусь, с удовольствием покупаю натуральные белорусские продукты. Люди думают, что иностранное всегда лучше, и не доверяют нашим производителям из-за маркировки «Сделано в Беларуси». Я не понимаю, почему сформировался негативный образ местных товаров ― вероятно, это промахи, допущенные в маркетинге.

Замечаю, что пропасть между белорусами и западноевропейцами все меньше. Мы становимся культурнее: в магазинах чаще звучит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». Беларусь еще только развивается, поэтому здесь есть больше возможностей проявить себя и состояться, если ты мыслишь прогрессивно.

Для Сивцова Беларусь ― это в первую очередь энергетика, за которой жизненно важно периодически возвращаться.



Фото: Bahrain Merida

― Родина есть родина ― я прилетаю в Беларусь не по делам, а чтобы увидеть близких и подзарядиться эмоциями. Я знаю богатых итальянцев, которые заполняют самолеты на Минск и, имея виллы в Италии, покупают домики на природе в Беларуси. Им нравится наше спокойствие. К тому же считается, что у нас меньше бумажной волокиты. Некоторые знакомые белорусы говорят, что здесь все хорошо только снаружи, а как копнешь ― сталкиваешься с трудностями. Но ведь и в Европе хватает своих нюансов, там тоже нелегко ― полно экономических проблем, сейчас еще добавились миграционные потоки.

Я стараюсь регулярно приезжать в Минск, чтобы дети не забывали родину. Сейчас летели в Минск и сын все время напевал: «Беларусь!», даже отказывался от обеда в самолете ― хотел есть только белорусское по прилете. Я все равно рассматриваю Беларусь как место для жизни, а Италия пусть останется страной для отдыха.