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Чемпион Беларуси выиграл у клуба КХЛ
Чемпионы Беларуси хоккеисты гродненского «Немана» выиграли в товарищеском матче у представителя КХЛ ханты-мансийской «Югры» — 3:2. Поединок состоялся 23 июля на льду «Чижовка-Арены» в Минске.
«Неман» — «Югра» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Видео:
Шайбами в составе «Немана» отличились российские легионеры Сергей Дорофеев, Глеб Клименко, а также форвард сборной Польши Гжегож Пасют.
При этом по ходу поединка «Неман» к 26-й минуте уступал с разницей в две шайбы, но сумел не только ликвидировать отставание, но и вырвать победу.
Напомним, что 20 июля команды также провели контрольный поединок, тогда «Неман» вел в счете с разницей в 2 шайбы (3:1), однако в итоге
«Югра» прибыла на сбор в Беларусь для участия в Кубке Минска с участием 5 клубов КХЛ и минской «Юности».
Гродненский «Неман» в нынешнем сезоне будет представлять Беларусь в
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Чемпионы Беларуси хоккеисты гродненского "Немана" выиграли в товарищеском матче у представителя КХЛ ханты-мансийской "Югры".
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