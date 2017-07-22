Чемпион Беларуси выиграл у клуба КХЛ

Чемпионы Беларуси хоккеисты гродненского «Немана» выиграли в товарищеском матче у представителя КХЛ ханты-мансийской «Югры» — 3:2. Поединок состоялся 23 июля на льду «Чижовка-Арены» в Минске.



Кадр youtube.com

«Неман» — «Югра» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Видео: nemangrodno

Шайбами в составе «Немана» отличились российские легионеры Сергей Дорофеев, Глеб Клименко, а также форвард сборной Польши Гжегож Пасют.

При этом по ходу поединка «Неман» к 26-й минуте уступал с разницей в две шайбы, но сумел не только ликвидировать отставание, но и вырвать победу.

Напомним, что 20 июля команды также провели контрольный поединок, тогда «Неман» вел в счете с разницей в 2 шайбы (3:1), однако в итоге проиграл в серии послематчевых буллитов .

«Югра» прибыла на сбор в Беларусь для участия в Кубке Минска с участием 5 клубов КХЛ и минской «Юности».

Гродненский «Неман» в нынешнем сезоне будет представлять Беларусь в Лиге чемпионов . Групповой этап турнира пройдет с 24 августа по 11 октября. Белорусский полпред сыграет в группе «С» с командами «Ювяскюля» (бронзовый призер в Финляндии), «Цуг» (вице-чемпион Швейцарии) и «Вена Кэпиталз» (победитель открытого чемпионата Австрии).