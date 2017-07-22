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Соцсети о том, как прошел фестиваль "Рок за Бобров"

23.07.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Одно из самых ожидаемых событий для любителей рок-музыки — фестиваль "Рок за Бобров" — прошло в субботу на аэродроме Боровая. Те, кто там побывал, уже поделились своими эмоциями в соцсетях, Sputnik собрал одни из самых ярких снимков.

В этом году проблемой фестиваля стали очереди за едой и напитками. В ожидании оных можно было провести до часа, писали в соцсетях.

Однако, если судить по фото, ни один минчанин не остался голодным. И трезвым.

"Видно, почему Паша так улыбается", — написано под снимком.

Пиво пил не только Паша, но и Маша, и другие гости фестиваля.

Маня "бир квин":)

Публикация от Maria❄️ (@maria_belinskayaa) Июл 23 2017 в 2:53 PDT

Многие выкладывали фото и видео сцены, на которой выступал их любимый артист.

#Рок_за_Бобров2017 #Сплин #Кайф Это было круто!

Публикация от Маслова Наталья (@natysik_maslova87) Июл 23 2017 в 3:13 PDT

А другим повезло сфотографироваться с кумирами. На фото — Сергей Михалок, группа NAVIBAND и поклонники.

Кого-то фестиваль окрылял.

Вчерашние полеты #sparkpeople2017 #рокзабобров2017 #summer

Публикация от Angelina Tretyak (@tretyak_angelina) Июл 23 2017 в 4:17 PDT

А в жизни других он стал самым запоминающимся. Ведь если верить подписи под фото, на нем им сделали предложение руки и сердца.

Некоторые пользователи соцсети признавались, что благодаря фестивалю встретили одногруппников, которых давно не видели.

"Вот такая внезапная встреча благодаря "Рок за Бобров", — призналась минчанка под ником olga12222.

Кто-то был удивлен толпе зрителей на фестивале.

Много, очень много людей

 
Теги: Минск
 
 
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На фестивале молодые люди не только слушали музыку, но и делали предложение руки и сердца во "Дворце рокосочетаний", а также встречали старых знакомых.

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