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Соцсети о том, как прошел фестиваль "Рок за Бобров"
23.07.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Одно из самых ожидаемых событий для любителей рок-музыки — фестиваль "Рок за Бобров" — прошло в субботу на аэродроме Боровая. Те, кто там побывал, уже поделились своими эмоциями в соцсетях, Sputnik собрал одни из самых ярких снимков.
В этом году проблемой фестиваля стали очереди за едой и напитками. В ожидании оных можно было провести до часа, писали в соцсетях.
Однако, если судить по фото, ни один минчанин не остался голодным. И трезвым.
"Видно, почему Паша так улыбается", — написано под снимком.
Пиво пил не только Паша, но и Маша, и другие гости фестиваля.
Многие выкладывали фото и видео сцены, на которой выступал их любимый артист.
А другим повезло сфотографироваться с кумирами. На фото — Сергей Михалок, группа NAVIBAND и поклонники.
Кого-то фестиваль окрылял.
А в жизни других он стал самым запоминающимся. Ведь если верить подписи под фото, на нем им сделали предложение руки и сердца.
Некоторые пользователи соцсети признавались, что благодаря фестивалю встретили одногруппников, которых давно не видели.
"Вот такая внезапная встреча благодаря "Рок за Бобров", — призналась минчанка под ником olga12222.
Кто-то был удивлен толпе зрителей на фестивале.
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