МИНСК, 23 июл — Sputnik. Одно из самых ожидаемых событий для любителей рок-музыки — фестиваль "Рок за Бобров" — прошло в субботу на аэродроме Боровая. Те, кто там побывал, уже поделились своими эмоциями в соцсетях, Sputnik собрал одни из самых ярких снимков.

В этом году проблемой фестиваля стали очереди за едой и напитками. В ожидании оных можно было провести до часа, писали в соцсетях.

Однако, если судить по фото, ни один минчанин не остался голодным. И трезвым.

"Видно, почему Паша так улыбается", — написано под снимком.

Публикация от Кулиева Любовь (@kulievaluba) Июл 23 2017 в 4:19 PDT

Пиво пил не только Паша, но и Маша, и другие гости фестиваля.

Маня "бир квин":) Публикация от Maria❄️ (@maria_belinskayaa) Июл 23 2017 в 2:53 PDT

Многие выкладывали фото и видео сцены, на которой выступал их любимый артист.

#Рок_за_Бобров2017 #Сплин #Кайф Это было круто! Публикация от Маслова Наталья (@natysik_maslova87) Июл 23 2017 в 3:13 PDT

А другим повезло сфотографироваться с кумирами. На фото — Сергей Михалок, группа NAVIBAND и поклонники.

Кого-то фестиваль окрылял.

Вчерашние полеты #sparkpeople2017 #рокзабобров2017 #summer Публикация от Angelina Tretyak (@tretyak_angelina) Июл 23 2017 в 4:17 PDT

А в жизни других он стал самым запоминающимся. Ведь если верить подписи под фото, на нем им сделали предложение руки и сердца.

Некоторые пользователи соцсети признавались, что благодаря фестивалю встретили одногруппников, которых давно не видели.

"Вот такая внезапная встреча благодаря "Рок за Бобров", — призналась минчанка под ником olga12222.

Вот такая внезапная встреча благодаря "Рок за Бобров" #рокзабобров2017#одногруппнички#выходные# Публикация от Ольга (@olga12222) Июл 23 2017 в 3:26 PDT

Кто-то был удивлен толпе зрителей на фестивале.