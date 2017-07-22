Видеофакт: фура лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом на трассе М3

По предварительным данным, автоезд столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Volkswagen в воскресенье на трассе М3 Минск — Витебск.

В интернете появилось видео происшествия, снятое очевидцем. Как видно по видеоролику, у микроавтобуса разбита передняя часть.

Пользователи соцсетей также сообщают, что проезд днем по участку трассы МЗ был закрыт. На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи, ГАИ и Следственного комитета.

Sputnik выясняет обстоятельства ДТП.