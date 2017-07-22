|
Видеофакт: фура лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом на трассе М3
23.07.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь
По предварительным данным, автоезд столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Volkswagen в воскресенье на трассе М3 Минск — Витебск.
В интернете появилось видео происшествия, снятое очевидцем. Как видно по видеоролику, у микроавтобуса разбита передняя часть.
Пользователи соцсетей также сообщают, что проезд днем по участку трассы МЗ был закрыт. На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи, ГАИ и Следственного комитета.
Sputnik выясняет обстоятельства ДТП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У микроавтобуса полностью разбита передняя часть, на месте аварии работают сотрудники Следственного комитета и ГАИ, последствия ДТП смотрите на видео, снятом...
|
Архив (Разное)
Комментарии