ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: фура лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом на трассе М3

23.07.2017 16:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По предварительным данным, автоезд столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Volkswagen в воскресенье на трассе М3 Минск — Витебск.

В интернете появилось видео происшествия, снятое очевидцем. Как видно по видеоролику, у микроавтобуса разбита передняя часть.

Пользователи соцсетей также сообщают, что проезд днем по участку трассы МЗ был закрыт. На место ДТП прибыли сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи, ГАИ и Следственного комитета.

Sputnik выясняет обстоятельства ДТП.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У микроавтобуса полностью разбита передняя часть, на месте аварии работают сотрудники Следственного комитета и ГАИ, последствия ДТП смотрите на видео, снятом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Соцсети о том, как прошел фестиваль "Рок за Бобров"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика