В Могилеве на шесть дней перекроют часть проспекта Мира

В Могилеве на шесть дней перекроют участок проспекта Мира из-за ввода в эксплуатацию дома, сообщили в горисполкоме.



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С 24 по 29 июля будет закрыто движение на участке проспекта Мира от улицы Большая Машековская до улицы Кашановской. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути движения.