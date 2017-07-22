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В Могилеве на шесть дней перекроют часть проспекта Мира
В Могилеве на шесть дней перекроют участок проспекта Мира из-за ввода в эксплуатацию дома, сообщили в горисполкоме.
С 24 по 29 июля будет закрыто движение на участке проспекта Мира от улицы Большая Машековская до улицы Кашановской. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути движения.
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Небольшой участок дороги закроют из-за ввода в эксплуатацию дома.
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