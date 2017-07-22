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Лобовое столкновение под Логойском: водитель погиб

23.07.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 23 июля около деревни Отрубок Логойского района. Сообщение о происшествии на диспетчерский пункт МЧС поступило от службы скорой медицинской помощи около восьми часов утра. Требовалась помощь в извлечении погибшего.

Лобовое столкновение под Логойском: водитель погиб
© Facebook / Фредерик Зацепин
Видеофакт: фура лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом на трассе М3

"Прибывшим спасателям стало очевидно, что произошло лобовое столкновение микроавтобуса с грузовым автопоездом. До прибытия подразделений МЧС из микроавтобуса самомтоятельно вышли два пассажира, которые с травмами различной степени тяжести бригадами скорой помощи были доставлены в учреждения здравоохранения", — сообщила Швайбович.

Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента извлекли из микроавтобуса тело погибшего водителя 1964 года рождения. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Расследование причин и обстоятельств ДТП проводит ГАИ Логойского района. Назначен ряд соответствующих проверок и экспертиз.

Комментарий Анастасии Швайбович слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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