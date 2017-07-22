Водитель микроавтобуса погиб при лобовом ДТП в Логойском районе

В Логойском районе сегодня произошло лобовое столкновение автопоезда и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого погиб мужчина 1964 года рождения, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

«Спасатели выезжали на ДТП вблизи деревни Отрубок Логойского района. С помощью специального инструмента они извлекли из микроавтобуса тело погибшего мужчины. В момент аварии он находился за рулем», — рассказала Анастасия Швайбович.

По ее словам, в автоаварии пострадали два пассажира микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.