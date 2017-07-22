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Названы самые пунктуальные компании, летающие в Минск
23.07.2017 17:58 — Разное | Ежедневник
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фото stanislav-05.livejournal.com
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании июня.
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании июня.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания UTair с показателем пунктуальности 90,3%. Без задержек она выполнила 97 из 120 рейсов, сообщает
В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Etihad Airways с показателем пунктуальности 76,9%. На ее счету 20 из 26 рейсов без задержек.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания "Белавиа", а также грузовые авиаперевозчики "Трансавиаэкспорт", "Рубистар" и "Генекс". Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.
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Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании июня.
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