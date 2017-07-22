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Минское "Динамо" вылетело из Кубка Беларуси

23.07.2017 18:35 — Разное | Tut.by  
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Футболисты минского «Динамо» не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Беларуси. В поединке 1/8 финала на столичном стадионе «Трактор» минчане уступили могилевскому «Днепру».

«Динамо-Минск» — «Днепр» — 0:1

Гол: 0:1 — Джигеро (43).

Наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко не стал просить переноса этого матча, хотя имел на то основания в связи с выступлением команды в еврокубках. Но в то же время тренер предоставил отдых большинству игроков основного состава, которые готовятся к выездной встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа (27 июля).

Единственный гол был забит в конце первого тайма. Отличился Александр Джигеро, который арендован могилевчанами у БАТЭ и проводил первый поединок за «Днепр». На 43-й минуте после навеса Евгения Барсукова Джигеро ударом головой в падении красиво отправил мяч в сетку.

Примечательно, что Джигеро мог открыть счет еще за несколько минут до взятия ворот, но его плотный выстрел отразила перекладина.

В конце второго тайма динамовцы отчаянно штурмовали владения «Днепра». В атаку ринулся даже голкипер минчан Сергей Игнатович. И именно он был ближе всех к тому, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм, когда ударом головой замыкал подачу с углового. Но мяч попал в штангу…

В сегодняшней программе 1/8 финала значатся еще три матча:

«Витебск» — «Слуцк»

Витебск. Витебский ЦСК. 17.00.

«Динамо-Брест» — «Гомель»

Брест. ОСК «Брестский». 17.30.

«Шахтер» (Солигорск) — «Орша» (Д2)

Солигорск. Стадион «Строитель». 18.00.

Еще три участника четвертьфинальной стадии определились накануне, 22 июля. Путевки в следующий раунд завоевали минские «Крумкачы», «Ислочь» и гродненский «Неман».

Все три встречи завершились с минимальным перевесом в 1 мяч, причем «Ислочь», уступая по ходу поединка, вырвала путевку в следующий раунд лишь в овертайме.

«Нафтан» — «Крумкачы» — 1:2

Голы: 0:1 — Иванов (65), 1:1 — Колесник (72), 1:2 — Богунов (89).

На 86-й минуте Иванов («Крумкачы») не реализовал пенальти (сэйв вратаря).

«Ислочь» — «Городея» — 2:1 (доп. время)

Голы: 0:1 — Дубаич (56), 1:1 — Слабашевич (61), 2:1 — Близнюк (115).

«Неман» (Гродно) — «Минск» — 1:0

Гол: 1:0 — Савицкий (10).

Матч БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» перенесен из-за участия борисовчан в квалификации Лиги чемпионов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Футболисты минского "Динамо" не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Беларуси. В поединке 1/8 финала на столичном стадионе "Трактор" минчане уступили могилевскому...

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