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Минское "Динамо" вылетело из Кубка Беларуси
Футболисты минского «Динамо» не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Беларуси. В поединке 1/8 финала на столичном стадионе «Трактор» минчане уступили могилевскому «Днепру».
«Динамо-Минск» — «Днепр» — 0:1
Гол: 0:1 — Джигеро (43).
Наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко не стал просить переноса этого матча, хотя имел на то основания в связи с выступлением команды в еврокубках. Но в то же время тренер предоставил отдых большинству игроков основного состава, которые готовятся к выездной встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа (27 июля).
Единственный гол был забит в конце первого тайма. Отличился Александр Джигеро, который арендован могилевчанами у БАТЭ и проводил первый поединок за «Днепр». На 43-й минуте после навеса Евгения Барсукова Джигеро ударом головой в падении красиво отправил мяч в сетку.
Примечательно, что Джигеро мог открыть счет еще за несколько минут до взятия ворот, но его плотный выстрел отразила перекладина.
В конце второго тайма динамовцы отчаянно штурмовали владения «Днепра». В атаку ринулся даже голкипер минчан Сергей Игнатович. И именно он был ближе всех к тому, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм, когда ударом головой замыкал подачу с углового. Но мяч попал в штангу…
В сегодняшней программе 1/8 финала значатся еще три матча:
«Витебск» — «Слуцк»
Витебск. Витебский ЦСК. 17.00.
«Динамо-Брест» — «Гомель»
Брест. ОСК «Брестский». 17.30.
«Шахтер» (Солигорск) — «Орша» (Д2)
Солигорск. Стадион «Строитель». 18.00.
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Все три встречи завершились с минимальным перевесом в 1 мяч, причем «Ислочь», уступая по ходу поединка, вырвала путевку в следующий раунд лишь в овертайме.
«Нафтан» — «Крумкачы» — 1:2
Голы: 0:1 — Иванов (65), 1:1 — Колесник (72), 1:2 — Богунов (89).
На 86-й минуте Иванов («Крумкачы») не реализовал пенальти (сэйв вратаря).
«Ислочь» — «Городея» — 2:1 (доп. время)
Голы: 0:1 — Дубаич (56), 1:1 — Слабашевич (61), 2:1 — Близнюк (115).
«Неман» (Гродно) — «Минск» — 1:0
Гол: 1:0 — Савицкий (10).
Матч БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» перенесен из-за участия борисовчан в квалификации Лиги чемпионов.
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Футболисты минского "Динамо" не смогли пробиться в четвертьфинал Кубка Беларуси. В поединке 1/8 финала на столичном стадионе "Трактор" минчане уступили могилевскому...
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