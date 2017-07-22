Более 500 фур ждут выезда из Беларуси в Литву

МИНСК, 23 июл — Sputnik. На выезде из Беларуси в Литву "застряли" 515 фур и 55 легковых автомобилей, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета республики .

По данным на 18:00, самая большая очередь образовалась в пункте пропуска "Привалка". Здесь стоят 147 большегрузов.

В ПП "Котловка" находятся 110 грузовых и 20 легковых автомобилей. В "Каменном Логе" — 160 и 35 соответственно. А в ПП "Бенякони" — 98 фур.

На белорусско-латвийской границе тоже образовались очереди: въезда в республику ожидают 175 большегрузов и 60 легковушек. На белорусско-польской границе на въезд также стоят 40 фур.