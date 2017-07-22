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Конный рыцарский турнир и "Битва Дворов" прошли в Дудутках

23.07.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В эти выходные Дудутки в очередной раз стали ареной для сражений средневековых рыцарей. Впервые сражения прошли в новом формате — "Битва Дворов".

По словам организатора и создателя фестиваля Александра Рака, все схватки прошли с соблюдением церемониала рыцарских турниров XIV века средневековой Европы. Каждый Двор представляли десять рыцарей во главе с предводителем, со своим гербом и всей необходимой атрибутикой.

Конный рыцарский турнир и "Битва Дворов" прошли в Дудутках
© Sputnik/ Станіслаў Андросік
Фестиваль "Наш Грюнвальд" проходит в музейном комплексе "Дудутки"

Рак отметил, что впервые в Беларуси конный турнир не являлся демонстрацией навыков конной выездки, а был полноконтактный турнир "джойстинг", когда два всадника мчатся друг на друга и их задача выбить противника из седла.

В конном турнире приняли участие восемь рыцарей в полных доспехах. После многочисленных выездов и сломанных копий, победителем турнира был объявлен Павел Заславский, который представляет военно-исторический клуб "Золотая шпора".

Смотрите на видео Sputnik, как прошли соревнования рыцарей по метанию дротиков в дикого кабана, а также чем чреваты рыцарские развлечения для настоящих мужчин.

 
 
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В эти дни в музейном комплексе "Дудутки" под Минском состоялся фестиваль "Наш Грюнвальд". Смотрите на видео Sputnik, как прошли схватки пеших рыцарей и конная сшибка.

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