В эти выходные Дудутки в очередной раз стали ареной для сражений средневековых рыцарей. Впервые сражения прошли в новом формате — "Битва Дворов".

По словам организатора и создателя фестиваля Александра Рака, все схватки прошли с соблюдением церемониала рыцарских турниров XIV века средневековой Европы. Каждый Двор представляли десять рыцарей во главе с предводителем, со своим гербом и всей необходимой атрибутикой.

Рак отметил, что впервые в Беларуси конный турнир не являлся демонстрацией навыков конной выездки, а был полноконтактный турнир "джойстинг", когда два всадника мчатся друг на друга и их задача выбить противника из седла.

В конном турнире приняли участие восемь рыцарей в полных доспехах. После многочисленных выездов и сломанных копий, победителем турнира был объявлен Павел Заславский, который представляет военно-исторический клуб "Золотая шпора".

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