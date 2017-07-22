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Белорусская прыгунья в высоту принесла Беларуси шестую медаль на юниорском ЧЕ
Белоруска Карина Таранда завоевала шестую медаль белорусской команды на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в итальянском Гроссето.
Карина Таранда стала серебряным призером в соревнованиях по прыжкам в высоту. В финале белоруске покорилась высота 1,87 метра. Взять планку на отметке 1,89 м и повторить свой личный рекорд Карине не удалось, тогда в оставшейся попытке она заявила 1,91 м, но и этот рубеж преодолеть не получилось, отмечает официальный
Золото увезет домой Михаэла Груба из Чехии, которой изначально предрекали чемпионский титул в этом виде программы. Ее лучший результат — 1,93 м. Спортсменка хотела побить рекорд соревнований (1,95), заказав высоту 1,96, но взять ее не удалось.
Еще одна белорусская спортсменка Елизавета Симанович остановилась в шаге от пьедестала. Она показала такой же результат (1,85), как и обладательница бронзы, но уступила шведке Майе Нильссон из-за большего количества неудачных попыток.
В предыдущие дни белорусские легкоатлеты завоевали на юниорском ЧЕ в Гроссето 5 медалей (2 золота, 3 серебра).
Виолетта Скворцова в эффектном стиле завоевала
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Белоруска Карина Таранда завоевала шестую медаль белорусской команды на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в итальянском Гроссето.
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