Белорусская прыгунья в высоту принесла Беларуси шестую медаль на юниорском ЧЕ

Белоруска Карина Таранда завоевала шестую медаль белорусской команды на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике в итальянском Гроссето.



Карина Таранда. Фото с сайта bfla.eu

Карина Таранда стала серебряным призером в соревнованиях по прыжкам в высоту. В финале белоруске покорилась высота 1,87 метра. Взять планку на отметке 1,89 м и повторить свой личный рекорд Карине не удалось, тогда в оставшейся попытке она заявила 1,91 м, но и этот рубеж преодолеть не получилось, отмечает официальный сайт БФЛА.

Золото увезет домой Михаэла Груба из Чехии, которой изначально предрекали чемпионский титул в этом виде программы. Ее лучший результат — 1,93 м. Спортсменка хотела побить рекорд соревнований (1,95), заказав высоту 1,96, но взять ее не удалось.

Еще одна белорусская спортсменка Елизавета Симанович остановилась в шаге от пьедестала. Она показала такой же результат (1,85), как и обладательница бронзы, но уступила шведке Майе Нильссон из-за большего количества неудачных попыток.

В предыдущие дни белорусские легкоатлеты завоевали на юниорском ЧЕ в Гроссето 5 медалей (2 золота, 3 серебра).

Виолетта Скворцова в эффектном стиле завоевала золото в тройном прыжке, а Максим Недосеков стал чемпионом в прыжках в высоту с результатом 2,33 м, в драматичной борьбе установив личный рекорд, национальный рекорд в категории U20, рекорд юниорских чемпионатов мира и лучший результат сезона в мире в возрастной категории U20! Результат Максима всего на 1 сантиметр ниже взрослого национального рекорда Беларуси, установленного 24 года назад Андреем Санковичем.

Серебряные награды в активе Александра Шимановича в метании молота, Татьяны Шабановой в беге на 3000 м с препятствиями (с национальным рекордом — 10 минут 3,32 секунды), а также на счету Алексея Котковца в метании копья (76,91 м — личный рекорд).