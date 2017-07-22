



Государственный комитет по имуществу с 25 июля 2017 года дополнительно направит акции 22 открытых акционерных обществ для обмена на именные приватизационные чеки "Имущество".

Об этом с ссылкой на сайт Госкомимущества сообщает БЕЛТА .

В частности, в список вошли "Полоцкстекловолокно", "Березастройматериалы", "Гродненский стеклозавод", "Бобруйский завод КПД", "Стройкомплекс", "Строймаш", "Строммаш", "Брестский электромеханический завод". Акции 12 обществ будут обмениваться по всей республике, еще 10 - в пределах областей и города Минска. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Госкомимущества.

Обмен акций на ИПЧ "Имущество" производится гражданами в обособленном подразделении ОАО "АСБ Беларусбанк" по месту жительства. В соответствии с постановлением Совета Министров от 1 февраля 2016 года №79 "Об обращении именных приватизационных чеков "Имущество" срок обращения установлен по 30 июня 2019 года.