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Акции 22 предприятий будут дополнительно направлены для обмена на чеки "Имущество"
23.07.2017 19:45 — Разное | Ежедневник
Государственный комитет по имуществу с 25 июля 2017 года дополнительно направит акции 22 открытых акционерных обществ для обмена на именные приватизационные чеки "Имущество".
Об этом с ссылкой на сайт Госкомимущества сообщает
В частности, в список вошли "Полоцкстекловолокно", "Березастройматериалы", "Гродненский стеклозавод", "Бобруйский завод КПД", "Стройкомплекс", "Строймаш", "Строммаш", "Брестский электромеханический завод". Акции 12 обществ будут обмениваться по всей республике, еще 10 - в пределах областей и города Минска. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Госкомимущества.
Обмен акций на ИПЧ "Имущество" производится гражданами в обособленном подразделении ОАО "АСБ Беларусбанк" по месту жительства. В соответствии с постановлением Совета Министров от 1 февраля 2016 года №79 "Об обращении именных приватизационных чеков "Имущество" срок обращения установлен по 30 июня 2019 года.
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Государственный комитет по имуществу с 25 июля 2017 года дополнительно направит акции 22 открытых акционерных обществ для обмена на именные приватизационные чеки...
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