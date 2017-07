Британский гонщик команды «Скай» Кристофер Фрум выиграл самую престижную гонку мира — «Тур де Франс».

Фрум стал 4-кратным победителем «Тура», но на этот раз выиграл с минимальным преимуществом, опередив колумбийца Ригоберта Урана на 54 секунды. Третьим стал француз Ромен Барде.

Свое небольшое преимущество Кристофер Фрум смог удержать во многом благодаря стараниями команды, в которую входил и белорус Василий Кириенко. Он помогал Фруму не только на равнинных участках, но отлично отработал и в горах. Более того, Кириенко при этом и сам смог отметиться высоким результатом, став третьим в первой гонке с раздельным стартом.

«Что мы можем сказать о Василии Кириенко? Он тяжело работает, знает свое дело и обладает чемпионской улыбкой. Мы любим Кири», — написано в итоговом сообщении команды «Скай».

What can we say about Vasil Kiryienka? He rides hard, he means business - but he has a winning smile! We Kiry! #TEAM5KY pic.twitter.com/Zfzm5mTXUl