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Василий Кириенко помог Кристоферу Фруму выиграть четвертый "Тур де Франс"

23.07.2017 20:25 — Разное | Tut.by  
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Британский гонщик команды «Скай» Кристофер Фрум выиграл самую престижную гонку мира — «Тур де Франс».


Чемпионский состав "Скай". Фото: Russ Ellis

Фрум стал 4-кратным победителем «Тура», но на этот раз выиграл с минимальным преимуществом, опередив колумбийца Ригоберта Урана на 54 секунды. Третьим стал француз Ромен Барде.

Свое небольшое преимущество Кристофер Фрум смог удержать во многом благодаря стараниями команды, в которую входил и белорус Василий Кириенко. Он помогал Фруму не только на равнинных участках, но отлично отработал и в горах. Более того, Кириенко при этом и сам смог отметиться высоким результатом, став третьим в первой гонке с раздельным стартом.

«Что мы можем сказать о Василии Кириенко? Он тяжело работает, знает свое дело и обладает чемпионской улыбкой. Мы любим Кири», — написано в итоговом сообщении команды «Скай».

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