Товарищеский матч с узбекским «Алмалыком» стал прощальным для Игоря Криушенко на посту главного тренера «Торпедо-БелАЗ».

Как известно, Криушенко и его помощник Олегу Кузьменок теперь сосредоточатся на работе с национальной сборной Беларуси . Поэтому тренерам были вручены памятные подарки от Белорусского автозавода и клуба, сообщает страница ФК «Торпедо-БелАЗ» ВКонтакте .



Фото: vk.com/fc_torpedobelaz

«Торпедо-БелАЗ» — Алмалык — 0:0

23 июля. Жодино. Стадион «Торпедо». 470 зрителей.

«Торпедо-БелАЗ»: Хаткевич (Абрамович, 46), Оганнисян (Щербо, 46), Панковец (Асани, 46), Шаповал (Павлюковец, 46), Макась (Зубович, 46), Дорошенко (Краснов, 46), Скавыш (Соловей, 46), Рекиш (Клопоцкий, 46), Павловец, Имереков (Джугир, 69), Афанасьев (Хачатурян, 46).

На 60-й минуте после обоюдного удаления в составе «Торпедо-БелАЗа» вместо Зубовича вышел Сидор.

«Алмалык»: Ходжиев, Хожиакбаров, Джураев, Рихенбаев (Мусабеков, 71), Григалишвили, Норбеков, Иномов, Палванов, Бердимурадов (Мухтаров, 78), Йелич, Космынин.



Фото: vk.com/fc_torpedobelaz







Игорь Криушенко дважды завоевывал чемпионство с футбольным клубом БАТЭ (2006, 2007), дважды выигрывал Кубок Беларуси — с БАТЭ в 2006 году и жодинским «Торпедо-БелАЗ» в 2016 году. Кроме того, он вывел российский футбольный клуб «Сибирь» в премьер-лигу в дебютный сезон работы с командой и дошел с ней до финала Кубка России — 2010. Специалист также успел поработать с футбольным клубом «Динамо-Минск», который привел к серебряным медалям чемпионата Беларуси в сезоне-2008.

Игорь Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, когда был назначен главным тренером сборной Беларуси. Тогда специалист пояснил, что вернуться к теме совмещения постов решено позже — либо летом, либо в конце отборочного цикла. И вот вопрос разрешился.

Исполнять обязанности главного тренера в жодинском «Торпедо» пока будет спортивный директор клуба Андрей Зыгмантович.

На игре с «Алмалыком» среди зрителей был замечен недавник наставник солигорского «Шахтера» Олег Кубарев, который ранее трудился и в Жодино.