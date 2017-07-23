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"Мікалаевіч, дзякуй за ўсё". Жодинское "Торпедо-БелАЗ" попрощалось с главным тренером
Товарищеский матч с узбекским «Алмалыком» стал прощальным для Игоря Криушенко на посту главного тренера «Торпедо-БелАЗ».
Как известно, Криушенко и его помощник Олегу Кузьменок теперь
«Торпедо-БелАЗ» — Алмалык — 0:0
23 июля. Жодино. Стадион «Торпедо». 470 зрителей.
«Торпедо-БелАЗ»: Хаткевич (Абрамович, 46), Оганнисян (Щербо, 46), Панковец (Асани, 46), Шаповал (Павлюковец, 46), Макась (Зубович, 46), Дорошенко (Краснов, 46), Скавыш (Соловей, 46), Рекиш (Клопоцкий, 46), Павловец, Имереков (Джугир, 69), Афанасьев (Хачатурян, 46).
На 60-й минуте после обоюдного удаления в составе «Торпедо-БелАЗа» вместо Зубовича вышел Сидор.
«Алмалык»: Ходжиев, Хожиакбаров, Джураев, Рихенбаев (Мусабеков, 71), Григалишвили, Норбеков, Иномов, Палванов, Бердимурадов (Мухтаров, 78), Йелич, Космынин.
Игорь Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, когда
Исполнять обязанности главного тренера в жодинском «Торпедо» пока будет спортивный директор клуба Андрей Зыгмантович.
На игре с «Алмалыком» среди зрителей был замечен недавник наставник солигорского «Шахтера» Олег Кубарев, который ранее трудился и в Жодино.
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Товарищеский матч с узбекским "Алмалыком" стал прощальным для Игоря Криушенко на посту главного тренера "Торпедо-БелАЗ".
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