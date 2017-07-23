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Выступающий за Россию белорус выиграл золото ЧЕ по современному пятиборью в Минске
23 июля на проходящем в Минске чемпионате Европы по современному пятиборью были разыграны награды в личных соревнованиях у мужчин.
Золото завоевал олимпийский чемпион Рио-2016, 29-летний белорус Александр Лесун, в 2009 году перебравшийся в Россию.
За золото минского чемпионата Европы Александр Лесун до последнего сражался с венгром Робертом Касой, опередив соперника незадолго до финиша заключительного вида, лазер-рана (бег плюс стрельба). Бронза досталась французу Валентену Бело, который на последнем круге оставил не у дел Бенце Деметера из Венгрии и литовца Юстинаса Киндериса, сообщает официальный
Право выступить в финале получили все белорусские спортсмены, вышедшие на старт квалификации личного зачета в пятницу, 21 июля: Николай Гаяновский, Илья Полозков, Павел Тихонов и Кирилл Касьяник. Всего за медали боролись 36 атлетов из 14 стран.
По итогам финальных соревнований белорусские пятиборцы расположились на следующих позициях: Павел Тихонов — 11-й, Илья Полозков — 17-й, Николай Гаяновский — 19-й, Кирилл Касьяник — 29-й.
В командном зачете белорусские спортсмены оказались рядом с пьедесталом, заняв 4-е место. Золото в командном зачете у венгров, россияне довольствовались серебром, бронзу получили французы.
Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
Финал. Мужчины
Личные соревнования
1. Александр Лесун (Россия) — 1462.
2. Роберт Каса (Венгрия) — 1458.
3. Веленте Бело (Франция) — 1454…
… 11. Павел Тихонов (Беларусь) — 1410…
…17. Илья Полозков (Беларусь) — 1394…
…19. Николай Гаяновский (Беларусь) — 1382…
…29. Кирилл Касьяник (Беларусь) — 1357.
Командный зачет
1. Венгрия (Роберт Каса, Бенце Деметр, Адам Мароши) — 4327.
2. Россия (Александр Лесун, Кирилл Беляков, Александр Савкин) — 4267.
3. Франция (Валентен Бело, Валентен Прад, Брис Лубе) — 4227.
4. Беларусь (Павел Тихонов, Илья Полозков, Николай Гаяновский) — 4186.
Перед заключительным днем минского чемпионата Европы у белорусских пятиборцев две медали —
24 июля, в заключительный день чемпионата Европы в Минске, будут разыграны награды в смешанной эстафете. Беларусь здесь представят Екатерина Орел и Павел Тихонов.
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23 июля на проходящем в Минске чемпионате Европы по современному пятиборью были разыграны награды в личных соревнованиях у мужчин.
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