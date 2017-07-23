Выступающий за Россию белорус выиграл золото ЧЕ по современному пятиборью в Минске

23 июля на проходящем в Минске чемпионате Европы по современному пятиборью были разыграны награды в личных соревнованиях у мужчин.



Фото с сайта pentathlon.by

Золото завоевал олимпийский чемпион Рио-2016, 29-летний белорус Александр Лесун, в 2009 году перебравшийся в Россию.

За золото минского чемпионата Европы Александр Лесун до последнего сражался с венгром Робертом Касой, опередив соперника незадолго до финиша заключительного вида, лазер-рана (бег плюс стрельба). Бронза досталась французу Валентену Бело, который на последнем круге оставил не у дел Бенце Деметера из Венгрии и литовца Юстинаса Киндериса, сообщает официальный сайт Белорусской федерации современного пятиборья.

Право выступить в финале получили все белорусские спортсмены, вышедшие на старт квалификации личного зачета в пятницу, 21 июля: Николай Гаяновский, Илья Полозков, Павел Тихонов и Кирилл Касьяник. Всего за медали боролись 36 атлетов из 14 стран.

По итогам финальных соревнований белорусские пятиборцы расположились на следующих позициях: Павел Тихонов — 11-й, Илья Полозков — 17-й, Николай Гаяновский — 19-й, Кирилл Касьяник — 29-й.

В командном зачете белорусские спортсмены оказались рядом с пьедесталом, заняв 4-е место. Золото в командном зачете у венгров, россияне довольствовались серебром, бронзу получили французы.

Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Финал. Мужчины

Личные соревнования

1. Александр Лесун (Россия) — 1462.

2. Роберт Каса (Венгрия) — 1458.

3. Веленте Бело (Франция) — 1454…

… 11. Павел Тихонов (Беларусь) — 1410…

…17. Илья Полозков (Беларусь) — 1394…

…19. Николай Гаяновский (Беларусь) — 1382…

…29. Кирилл Касьяник (Беларусь) — 1357.

Командный зачет

1. Венгрия (Роберт Каса, Бенце Деметр, Адам Мароши) — 4327.

2. Россия (Александр Лесун, Кирилл Беляков, Александр Савкин) — 4267.

3. Франция (Валентен Бело, Валентен Прад, Брис Лубе) — 4227.

4. Беларусь (Павел Тихонов, Илья Полозков, Николай Гаяновский) — 4186.

Что касается победителя минского чемпионата Европы Александра Лесуна, то белорус, под флагом России завоевавший золото Олимпиады-2016 в Рио, был признан лучшим спортсменом России в 2016 году .

Александр Лесун и вице-премьер правительства России Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru До 2008 года уроженец Борисова Александр Лесун выступал за Беларусь, но затем ему запретили заниматься спортом, обосновав это проблемами со здоровьем. И тогда атлет отправился в Россию. — Российский тренер Алексей Хапланов пригласил на сборы в Москву, меня обследовали в пяти клиниках и ни в одной не обнаружили проблем, о которых говорили белорусы. Поэтому в 2009 году я принял предложение остаться в России и выступать за эту страну, — рассказывал Александр Лесун в интервью журналу «Большой спорт» в 2012 году. Как предположил тогда атлет, дело было не столько в его проблемах со здоровьем, а скорее, в закулисных играх. — В сборной Беларуси было три человека, занимавшихся у моего наставника, и один — у главного тренера национальной команды. Если этот спортсмен терял место в ней, своей должности лишался и главный тренер. Допустить такой ситуации он не хотел и делал все, чтобы я не попал в основной состав, — отмечал Александр Лесун. Александр Лесун: В Беларуси мне запретили заниматься спортом После переезда в Россию белорус завоевал 4 золота на чемпионатах мира (2 личных, по 1 в команде и смешанной эстафете), 3 золота чемпионатов Европы (1 личное, 2 командных). Кроме того, в его активе 5 серебряных и 1 бронзовая награда чемпионатов мира. А минувшим летом он пополнил свою коллекцию и олимпийским золотом Рио-де-Жанейро. Александр Лесун женат на бывшей белорусской пятиборке, весной 2012 года у них родилась дочь.

Перед заключительным днем минского чемпионата Европы у белорусских пятиборцев две медали — золото Анастасии Прокопенко в личном зачете и бронза в женской эстафете (Екатерина Орел, Татьяна Халдоба).

24 июля, в заключительный день чемпионата Европы в Минске, будут разыграны награды в смешанной эстафете. Беларусь здесь представят Екатерина Орел и Павел Тихонов.