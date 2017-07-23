Несколько футболистов солигорского «Шахтера» после победного матча с «Оршей» в 1/8 финала Кубка Беларуси публично поддержали экс-главного тренера команды Олега Кубарева.

— Группа игроков «Шахтера» снимают футболки и идут в подтрибунное помещение. На нательных майках написано «Михалыч, спасибо за цель», — передает корреспондент « Прессбола » Михаил Дайлид.

Олег Кубарев возглавил солигорский клуб в декабре 2016 года, под началом специалиста «Шахтер» завершил на первом месте 1-й круг чемпионата страны-2017, опередив БАТЭ, однако команде не удалось завоевать Кубок Беларуси (проигрыш брестскому «Динамо» Владимира Журавля в серии пенальти), а также преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги Европы (поражение от литовской «Судувы» по сумме двух встреч).

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Недавно игрокам «Шахтера» был представлен новый главный тренер — поляк Марек Зуб .

На пресс-конеренции нового наставника спросили о надписях на майках у футболистов.



Марек Зуб. Фото: fcshakhter.by

— Вы знали, что на нательных майках футболистов было написано «Михалыч, спасибо за цель»?

— Да, конечно.

— Вы пришли в клуб после довольно неожиданного увольнения Кубарева. Тяжело было находить общий язык с командой?

— Для меня возможно и тяжело, так как я не владею русским языком в совершенстве. Но у меня есть опыт работы и в Латвии и Литве. Там я использовал русский язык, — приводит слова Марека Зуба официальный сайт ФК «Шахтер».