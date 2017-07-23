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Футболисты "Шахтера" устроили перфоманс в поддержку уволенного тренера

23.07.2017 22:15 — Разное | Tut.by  
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Несколько футболистов солигорского «Шахтера» после победного матча с «Оршей» в 1/8 финала Кубка Беларуси публично поддержали экс-главного тренера команды Олега Кубарева.


Фото: vk.com/belarus.football

— Группа игроков «Шахтера» снимают футболки и идут в подтрибунное помещение. На нательных майках написано «Михалыч, спасибо за цель», — передает корреспондент «Прессбола» Михаил Дайлид.

Олег Кубарев возглавил солигорский клуб в декабре 2016 года, под началом специалиста «Шахтер» завершил на первом месте 1-й круг чемпионата страны-2017, опередив БАТЭ, однако команде не удалось завоевать Кубок Беларуси (проигрыш брестскому «Динамо» Владимира Журавля в серии пенальти), а также преодолеть 1-й квалификационный раунд Лиги Европы (поражение от литовской «Судувы» по сумме двух встреч).

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Недавно игрокам «Шахтера» был представлен новый главный тренер — поляк Марек Зуб.

На пресс-конеренции нового наставника спросили о надписях на майках у футболистов.


Марек Зуб. Фото: fcshakhter.by

 — Вы знали, что на нательных майках футболистов было написано «Михалыч, спасибо за цель»?

— Да, конечно.

— Вы пришли в клуб после довольно неожиданного увольнения Кубарева. Тяжело было находить общий язык с командой?

— Для меня возможно и тяжело, так как я не владею русским языком в совершенстве. Но у меня есть опыт работы и в Латвии и Литве. Там я использовал русский язык, — приводит слова Марека Зуба официальный сайт ФК «Шахтер».

 
 
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Несколько футболистов солигорского "Шахтера" после победного матча с "Оршей" в 1/8 финала Кубка Беларуси публично поддержали экс-главного тренера команды Олега...

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