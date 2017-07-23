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Юбилейный "Рок за Бобров" традиционно прошел на Боровой под Минском
23.07.2017 22:04 — Разное | Sputnik Беларусь
В этом году количество гостей превысило 20 тысяч человек, а состав участников музыкальной программы был как никогда разнообразным: от русского рока до хип-хопа и рэп-кора.
© Sputnik/ Юлия Хвощ
Интригу фестиваля составляло присутствие в числе приглашенных Свена Фредриксона, англичанина шведского происхождения, живущего в Беларуси, который планирует участвовать в конкурсе "Евровидение" в следующем году от нашей страны. Также в качестве хедлайнера на "Рок за Бобров" выступила группа Сергея Михалка Brutto, ранее считавшаяся запрещенной в нашей стране.
Было организовано несколько концептуальных площадок для развлечения зрителей фестиваля. Также организаторы серьезно подошли к вопросу реализации напитков и еды, была упрощена схема прохождения на фестиваль и нахождения на территории с купленным фестивальным пивом. Хорошая погода способствовала общему радостному настроению.
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На тренировочном аэродроме "Боровая" по Минском 22 июля прошел Х фестиваль "Рок за Бобров", традиционно собирающий как легендарных и молодых исполнителей, так и...
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