В этом году количество гостей превысило 20 тысяч человек, а состав участников музыкальной программы был как никогда разнообразным: от русского рока до хип-хопа и рэп-кора.

Интригу фестиваля составляло присутствие в числе приглашенных Свена Фредриксона, англичанина шведского происхождения, живущего в Беларуси, который планирует участвовать в конкурсе "Евровидение" в следующем году от нашей страны. Также в качестве хедлайнера на "Рок за Бобров" выступила группа Сергея Михалка Brutto, ранее считавшаяся запрещенной в нашей стране.

Было организовано несколько концептуальных площадок для развлечения зрителей фестиваля. Также организаторы серьезно подошли к вопросу реализации напитков и еды, была упрощена схема прохождения на фестиваль и нахождения на территории с купленным фестивальным пивом. Хорошая погода способствовала общему радостному настроению.