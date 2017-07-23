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Гайдукевич о поступке Скворцовой: это патриотическая позиция

23.07.2017 20:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Широкий резонанс получил поступок белорусской 19-летней прыгуньи Виолетты Скворцовой на юношеском чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем в Италии. Спортсменка, занявшая первое место, услышав во время церемонии награждения, что играет не гимн Беларуси, сошла с пьедестала и отказалась возвращаться, несмотря на уговоры организаторов.

Гайдукевич о поступке Скворцовой: это патриотическая позиция
© Фото: "ВКонтакте" / Виолетта Скворцова
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"Это спортивно, и это вызывает гордость и уважение за нее. Поздравляю ее с победой. Для любого гражданина самое главное и ценное это герб, гимн, то, что определяет государство. И для любого спортсмена счастье, когда он стоит на пьедестале и играет гимн его страны, и поднимается флаг его страны. Это нормальная человеческая, спортивная, патриотическая позиция: как можно стоять, когда играет чужой гимн? Такие события лучше любой идеологической работы. Вся страна должна смотреть и гордиться ею", — считает Гайдукевич.

Скворцова выиграла соревнования в тройном прыжке на юношеском чемпионате Европы в итальянском Гросетто. Юниорка показала результат 14 метров 21 сантиметр, что стало новым рекордом Беларуси среди девушек. Вместо гимна Беларуси на награждении Скворцовой при поднятии белорусского флага вдруг заиграл гимн Боснии и Герцеговины. Спортсменка подождала, пока поднимется флаг, а потом ушла с пьедестала.

Через какое-то время перед ней извинились, а церемонию награждения провели повторно, уже без досадных накладок. Подобное в истории спорта происходит уже не впервые. На футбольных чемпионатах путали гимны Литвы и Латвии, а на недавно прошедшем в Минске чемпионате по пауэр-лифтингу организаторы долго не могли найти гимн Ирана.

Комментарий Олега Гайдукевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич прокомментировал для радио Sputnik Беларусь поступок белорусской легкоатлетки...

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