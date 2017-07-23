Восстановление белорусской экономики продолжится, но будет медленным





Темпы этого восстановления зависят от последовательности внутренней макроэкономической политики, реализации договоренностей об объемах импорта сырой нефти из России и темпов роста российской экономики.

Об этом говорится в Макроэкономическом прогнозе для Беларуси на 2017-2018 год, подготовленном Исследовательским центром ИПМ.

Представители исследовательского центра ожидают, что что экономические власти страны сохранят разумную макроэкономическую политику (и будут поддерживать реальный эффективный курс около равновесного уровня). Поэтому при составлении прогноза моделировалось только влияние на основные макроэкономические показатели меньшего объема поставок сырой нефти из России в 2018 году и более медленного роста в России в 2018 году.

Экономисты прогнозируют, что Беларусь вернется к экономическому росту при любом сценарии, главным образом благодаря восстановлению экспорта и потребления домохозяйств. Темпы роста особенно чувствительны к условиям поставок сырой нефти, в то время как более медленный рост в России, который подрывает ненефтяной экспорт, оказывает меньший эффект вследствие адаптации ненефтяного импорта.

"Восстановление объемов и цен ненефтяного экспорта наряду с формированием профицита в «нефтяной» торговле (если оно произойдет) приведут к увеличению профицита в торговле товарами и услугами до 2% от ВВП, что поспособствует дальнейшему снижению дефицита счета текущих операций", - говорится в прогнозе.Вместе с тем в отношении поведения экономических властей специалисты Исследовательского центра ИПМ ожидают "сохранения консервативного подхода к политике доходов и фискальной политике: прогнозируются минимальные колебания циклического компонента реальной зарплаты и нулевой рост государственного потребления".