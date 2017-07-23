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В Гомеле стартовал первый для Беларуси православный веломарафон
С 21 по 30 июля в Беларуси и Литве проходит первый для нашей страны православный веломарафон «Бескрайние просторы веры»,
В поездку, которая стартовала из Гомеля 21 июля, отправились активисты молодёжной группы «Фаворовцы» и прихожане Преображенского храма Гомеля вместе с духовенством. Перед стартом все участники веломарафона получили благословение. Их маршрут на территории Беларуси пролегает через Гомельскую, Могилевскую и Минскую области.
Православный веломарафон стал экспериментом не только для Гомельской епархии, но и всей Белорусской Православной Церкви. Главная целью паломничества — посещение святых мест и обмен опытом молодежного служения с коллегами Виленской и Литовской епархии.
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С 21 по 30 июля в Беларуси и Литве проходит первый для нашей страны православный веломарафон "Бескрайние просторы веры"
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