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В Гомеле стартовал первый для Беларуси православный веломарафон

24.07.2017 06:00 — Разное | Tut.by  
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С 21 по 30 июля в Беларуси и Литве проходит первый для нашей страны православный веломарафон «Бескрайние просторы веры», организованный Гомельской епархией БПЦ.


Участники православного веломарафона перед стартом. Фото с сайта eparhiya.by

В поездку, которая стартовала из Гомеля 21 июля, отправились активисты молодёжной группы «Фаворовцы» и прихожане Преображенского храма Гомеля вместе с духовенством. Перед стартом все участники веломарафона получили благословение. Их маршрут на территории Беларуси пролегает через Гомельскую, Могилевскую и Минскую области.

Православный веломарафон стал экспериментом не только для Гомельской епархии, но и всей Белорусской Православной Церкви. Главная целью паломничества — посещение святых мест и обмен опытом молодежного служения с коллегами Виленской и Литовской епархии.

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Теги: Гомель
 
 
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С 21 по 30 июля в Беларуси и Литве проходит первый для нашей страны православный веломарафон "Бескрайние просторы веры"

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