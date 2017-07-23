Блог «Зожник» прошелся по списку самых популярных диет и расшифровал суть их работы на пальцах (статья не новая, написана в 2016 году, суть диет с тех пор не поменялась — Прим. GO.TUT.BY).

Эффект йо-йо: что бывает с голодными диетами без физнагрузки

Для начала опишем эффект, свойственный всем диетам (по сути — временному голоданию под тем или иным соусом), причем без физнагрузки.

На этапе голодания вы теряете вес (часто за счет жидкости, и почти всегда — за счет мышц), на неизбежном этапе отказа от диеты — набираете за счет жира. В итоге с каждым пикированием на диету состав тела становится все хуже и хуже, человек при том же весе выглядит все хуже и хуже: мышц становится все меньше и меньше, жира — все больше и больше, а норма калорий предательски ползет вниз — чтобы не полнеть надо есть все меньше и меньше.

Это происходит с любым человеком, который голодает без физнагрузки для потери веса (и теряет во многом и мышцы): его вес прирастает неизбежно прирастает в перерывах между диетами (и прирастает прежде всего жиром). Целиком ролик тут.

Вывод: как минимум занимайте свои мышцы работой, ученые подтвердят — в этом случае их потери на дефиците калорий становятся минимальными.

Ну, а теперь добро пожаловать в зоопарк диет, мы расскажем о каждом из 15 популярных экспонатов главное.

Первый распишем подробнее, а остальное пойдет по накатанной.

Кремлевская диета

Суть. Вот, что пишут составители: углевод — ваш враг, именно от углеводов толстеют. Не ешьте углеводы и будете худеть. На диете разрешены только белковые и немного жирных продуктов: мясо, рыба, яйца, овощи-фрукты. Затем, после первых этапов диеты, разрешается по чуть-чуть добавлять углеводы.

Но осторожно! Доверчивым людям задвигают такое: «Чем больше углеводов вы сможете потреблять, не увеличивая массу тела, тем выше ваш максимальный уровень потребления углеводов. При его достижении похудение прекратится, а если его превысить — начнется увеличение веса. Поэтому определенное вами экспериментальным путем количество углеводов — это ваша норма на всю оставшуюся жизнь».

Как действует на самом деле. Разумеется, вы не станете принимать это всерьёз. Ведь вы больше доверяете ученым, которые говорят, что вы будете всегда терять вес при дефиците калорий (независимо от углеводов) и всегда набирать про профиците (даже если вообще не едите углеводы).

Но есть тонкости. Углеводы задерживают в нашем организме воду: каждые 0,5 кг углеводов в теле задерживают еще около 1,5 кг воды. При резком сокращении углеводов, организм очень быстро потеряет 1−5 кг за счет воды. Подробно как это работает мы описали в тексте от Лайла Макдоналда: Правило 3500 ккал = 0,5 кг .

Как только вы снова начнете потреблять углеводы — жидкость снова вернется в ваше тело. И это нормально.

Поверх потери воды на кремлевской диете возможна и потеря живого веса (мышцы и жир) при дефиците ккал. Каждые 7−8 тысяч ккал = плюс/минус 1 кг (в зависимости от того переедали норму на эти 7−8 тысяч ккал или наоборот — питались с аналогичным дефицитом).

Что делать. Ешьте углеводы и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Диета Дюкана

Суть. То же самое, что и кремлевская диета. Резкое сокращение углеводов влечет за собой потерю влаги. Затем — танцы с бубнами без углеводов. Затем — постепенное возвращение углеводов + рекомендация больше ходить и отказаться от лифта (больше тратить ккал).

Как действует на самом деле. Также как и предыдущая. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов. Плюс потеря (или набор) жира/мышц — 1 кг за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или набор — в случае профицита).

Кстати, все то же самое будет происходить независимо от того, сколько раз в день и когда именно вы едите.

Что делать. Ешьте углеводы и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Низкоуглеводная диета

Суть. То же самое, что и кремлевская диета, и диета Дюкана (и следующие несколько). Резкое сокращение углеводов влечет за собой потерю влаги. Затем — танцы с бубнами без углеводов. Затем — постепенное возвращение углеводов и веса.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов. Плюс потеря (или набор) жира/мышц — 1 кг за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или профицита).

Кстати, все то же самое будет происходить независимо от того, сколько раз в день и когда именно вы едите.

Что делать. Ешьте углеводы и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Холестериновая диета

Суть. «Надо понизить уровень холестерина и вес снизится». Далее по составу разрешенных продуктов диета копирует все предыдущие: Кремлевскую, Дюкана и Низкоуглеводную.

Как действует на самом деле. Также как и предыдущие. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов. Плюс потеря (или набор) жира/мышц — 1 кг за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или профицита).

Что делать. Ешьте углеводы и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Японская диета

Суть. Надо есть мало (потреблять меньше ккал). Надо есть мясо, рыбу, яйца, овощи, кофе (набор блюд/рекомендаций соответствует всем предыдущим: Кремлевской, диете Дюкана, Низкоуглеводной и Холестериновой). Все без сахара и соли. Пить 1,5 л воды в день.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов (и соли). Плюс потеря (или набор) жира/мышц — 1 кг за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или профицита).

Что делать. Ешьте углеводы и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Китайская диета

Суть. Есть только мясо, рыбу и овощи. Ничего не солить.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов и соли. Плюс потеря (или набор) жира/мышц — 1 кг за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или профицита).

Что делать. Ешьте углеводы и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Английская диета

Суть. Ешьте не более 1000 ккал в день + строгий набор количества приемов пищи (обязательно 3!) и продуктов питания. Надо обязательно пить не менее 1,5 литра жидкости и строго не есть после 19.00. Английская диета на 21 день состоит из 3 этапов: молочно-хлебный, белковый, овощной.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов. Плюс потеря (или набор) 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или профицита).

Кстати все то же самое будет происходить независимо от того, сколько раз в день и когда именно вы едите.

Что делать. Ешьте углеводы и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Кефирная диета

Суть. Немного мяса, овощей, много кефира. Кефир можно пить когда хочешь и сколько хочешь.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов. Плюс потеря 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или набор 1 кг жира если получается с мясом и кефиром потреблять свыше вашей личной нормы ккал).

Что делать. Ешьте мясо (или любую другую пищу), пейте кефир (или любую другую влагу) и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Грейпфрутовая диета

Суть. Ешьте грейпфрут и пейте грейпфрутовый сок + можно мясо, овощи. Но «основа диеты — именно благородный грейпфрут».

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря влаги — 1−5 кг в первые дни за счет сокращения углеводов. Плюс потеря — 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита (или набор 1 кг жира за каждые 7−8 тысяч ккал сверх вашей нормы ккал).

Кстати все то же самое будет происходить независимо от того, едите вы грейпфрут или пирожные (при соблюдении той же калорийности), и сколько раз в день и когда именно вы его едите или нет.

Что делать. Ешьте грейпфруты или не ешьте, если не нравятся, и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Яблочная диета

Суть. Диета длится до 7 дней и очень простая — можно есть только яблоки. Есть рекомендуют от 1 кг (520 ккал) до 2 кг (1040 ккал) в сутки. На пятый день кое-где разрешают кусочек черного хлеба (около 200 ккал / 100 г).

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита. Примерно то же самое будет происходить если заменить яблоки на пирожное, мороженое, печеньки или стейки (но в пределах аналогичной калорийности — 520−1040 ккал в сутки).

Что делать. Ешьте яблоки (или пирожные, грейпфруты, стейки, печеньки — в общем все, что вам нравится), и не переживайте ни о чем. Потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Гречневая диета

Суть. Есть только гречневую кашу 1 неделю. Нельзя ничего другого, даже чай с кофе без сахара. «Единственное, что вы можете себе позволить на гречневой диете — выпить на ночь стакан нежирного творога».

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита.

Вы можете есть вместо гречки — пирожные, мороженое, стейки, грейпфруты, яблоки аналогичной калорийности — эффект будет тот же самый.

Что делать. Ешьте гречу (или яблоки, пирожные, грейпфруты, стейки, печеньки — в общем все, что вам нравится) и не переживайте ни о чем. Главное: потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Огуречная диета

Суть. Ешьте салат из огурцов (16 ккал / 100 г) с низкокалорийным майонезом (300 ккал / 100 г), закусывайте хлебом грубого помола.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита.

Вы можете есть вместо огурцов с майонезом — пирожные, мороженое, стейки, грейпфруты, яблоки аналогичной калорийности — эффект будет тот же самый.

Что делать. Ешьте огурцы (или яблоки, пирожные, грейпфруты, стейки, печеньки — в общем все, что вам нравится) и не переживайте ни о чем. Главное: потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Шоколадная диета

Суть. За день можно съесть только 100 г непременно черного шоколада и больше ничего. Запивать можно водой или чаем без сахара. Потреблять 3 раза в день равными порциями в течение недели. И будете терять по 1 кг в день.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита. Так как в 100 г шоколада — 560 ккал — острый дефицит ккал неизбежен. Правда по 1 кг в день терять у вас особо не получится.

Вы можете есть вместо шоколада все что угодно — от пирожных и кусочка стейка, до грейпфрутов и яблок аналогичной калорийности на те же 560 ккал в день — эффект на похудение будет аналогичный.

Что делать. Ешьте шоколад (или яблоки, пирожные, грейпфруты, стейки, печеньки — в общем все, что вам нравится) и не переживайте ни о чем. Главное: потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Диета «Молокочай»

Суть. Потреблять только чай на молоке.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита. Учитывая, что в чае без сахара 0 ккал, а в молоке — всего около 40 ккал / 100 мл, то дефицит практически неизбежен.

Что делать. Пейте (или ешьте, что вам нравится) и не переживайте ни о чем. Главное: потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.

Питьевая диета

Суть. «Ваш организм очистится от шлаков и токсинов. В течение 30 дней ваша задача — ничего не есть, а только пить». Далее в разных версиях разное количество рецептов напитков на основе кисломолочных продуктов (кефир) и овощно-фруктовых соков.

Как действует на самом деле. Также как и все предыдущие. Потеря 1 кг мышц и жира за каждые 7−8 тысяч ккал дефицита.

Вы можете пить, а можете вместо питья есть шоколад (или яблоки, грейпфруты, пирожные, стейки) аналогичной калорийности — эффект на похудение (и вывод «шлаков и токсинов») будет аналогичный.

Что делать. Пейте (или ешьте что вам нравится) и не переживайте ни о чем. Главное: потребляйте на 10−20% меньше своей нормы калорий + занимайтесь физнагрузкой, чтобы не терять мышечную ткань.