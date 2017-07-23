Журнал Forbes рассказывает , что такое свимран, какое отношение к нему имеет компания пьяных шведов, и почему эта спортивная забава экстремальнее триатлона.



Фото: Дмитрий Колесников на swimrun.me

Наверняка это был вечер пятницы. Четверо шведов мирно выпивали в гостиничном баре на острове Утё. По ходу веселых пьяных разговоров заключили пари: кто быстрее своим ходом (то есть бегом-пешком и вплавь) доберется с Утё до дальнего острова архипелага — Сандхамн.

Сговорились о трех промежуточных остановках — в барах на островах по пути — с условием: кто догоняет, тот и платит. Разделились на две команды и потратили почти сутки, чтобы преодолеть дистанцию в 75 км. К финишу устали так, что сил на празднование не осталось.

Вторая попытка, на следующий год, завершилась столь же нелепо. А несколько лет спустя, в 2006 году, из этой бредовой затеи придумали сделать коммерческую гонку.



Фото: Дмитрий Колесников на swimrun.me

Теперь чемпионат мира по свимрану (название вид спорта получил только в 2011-м) считается одним из самых жестких испытаний, а стать участниками гонки могут только лучшие 226 команд по итогам отборочных стартов. Свимран обзавелся плотным календарем гонок по всему миру: от США до России.

Что такое

Элементарный перевод с английского объясняет, что swimrun — это плавание и бег. Бежать придется много (от 10 до 65 км) и по пересеченной местности, а плыть — долго (в среднем от 1 до 10 км) и в открытой воде.

Чтобы увеличить скорость плавания, в свимране используют пластиковые лопатки на руки (так гребок получается мощнее), а к ногам прикрепляют колобашку из пенистого материала (с ней нижняя часть тела не тонет в воде). Кроме того, беговые и плавательные участки чередуются. И никаких остановок и переодеваний: в чем стартовал, в том и финишируешь — все необходимое (от карты и компаса до питательных батончиков) нужно упаковать в водонепроницаемый бокс и взять с собой.



Фото: Дмитрий Колесников на swimrun.me

Ну и главное — в свимране участвуют команды из двух человек (двое мужчин, две женщины или микс). По правилам партнеры не должны отдаляться друг от друга больше чем на 10 м.

В свимране все как в жизни: самое сложное — найти партнера. «У обоих должен быть примерно одинаковый уровень плавания, — объясняет мастер-тренер водных программ World Class Мария Станиловская, — иначе тот, кто быстрее, будет ждать и замерзнет. Свимран — это как горы, настоящая проверка отношений на прочность».



Фото: Дмитрий Колесников на swimrun.me

Тренировки

Основа подготовки к свимран-соревнованиям — это циклическая работа. Бег и плавание (причем лучше в открытой воде) — обязательно. Однако стоит уделить особое внимание и силовым упражнениям.

«Без хорошей физической формы просто не получится закончить гонку, — говорит Мария Станиловская. — Силовой работы в свимране гораздо больше, чем в триатлоне, так что участнику необходимы и сильные руки, и крепкие мышцы пресса. Я бы посоветовала хотя бы одну тренировку в неделю делать в тренажерном зале. Если правильно все спланировать, то за полгода можно хорошо подготовиться к спринтерскому свимрану».



Фото: Дмитрий Колесников на swimrun.me

Свимран vs триатлон

Главное, в свимране нет велоэтапа, а значит, не нужно тратить тысячи евро (в среднем около девяти) на продвинутый велосипед и тащить на соревнования громоздкий велочемодан.

Участие в триатлоне формата Ironman стоит около € 600, в свимране самой престижной серии ÖtillÖ - до € 400 на двоих (исключение — чемпионат мира, заявка на который обойдется в 12 900 шведских крон, или € 1364).

«Свимран не замена триатлону, — считает Станиловская. — Они разные по настроению. Триатлон — история про преодоление себя. Свимран — больше про приключение. Нельзя сказать, что это просто, но это более сбалансированный в смысле испытания духа и получения удовольствия спорт».



Фото: Дмитрий Колесников на swimrun.me

Юлия Дубинская, генеральный директор компании «Флоресан», увлекается триатлоном, в 2016-м вместе с мужем участвовала в Swimrun Costa Brava (42 км): «Самым сложным было каждый раз плюхаться в воду — море хоть и Средиземное, но в апреле холодное, а нам нужно было проделать это 18 раз. Ты только разогреешься на бегу — и снова нырять! Под конец было очень тяжело, а после финиша меня впервые колотило так, что пришлось заворачиваться в фольгу. Даже после Айрона такого не случалось. Мне понравился командный формат соревнований. Партнеры все время должны быть рядом. И это очень сближает. На плавании муж иногда меня толкал, или я старалась плыть у него в ногах, чтобы грести было легче».