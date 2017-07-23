На днях Зыбицкая пополнилась еще одним заведением. «Буфет» прописался в доме номер два, что напротив «Туманов» и Privat House. Гастробар занимает два этажа и может похвастаться полноценной кухней. Почему владельцы считали важным сделать средний чек в 30 рублей — в материале AFISHA.TUT.BY.



Дизайном заведения занималась Ирина Налимова. В ее портфолио — Bistro de Luxe, Grand Café, News Cafe, Rosso, Tapas Bar, клуб Blondes and Brunettes. «Мы долго выбирали между разными дизайнерами. Выбрали Ирину, потому что знаем ее проекты, любим туда ходить. И, что немаловажно, она „зашла“ нам как человек. Мы не видели общей картины, хотя обсуждали что-то постоянно», — говорят соучредители.

«Хотели сделать интересный продукт „каждого дня“ в красивой упаковке»

Совладельцы заведения — Алексей Коровин и Александр Домасевич — рассказывают, что идея открыть свое заведения пришла им здесь же, на Зыбицкой.

— Мы проводили на этой улице свой досуг, когда Зыбицкая еще была культурным местом, то есть три года назад. Но мы не сразу поняли, какой формат хотим и даже думали над франшизой.



Совладельцы — Алексей и Александр — перед открытием проверяют, все ли готово.

В итоге решили, что хотят открыть «культурное и адекватное» заведение с хорошей кухней.

— Многие на Зыбицкой открываются с конкретной целью: заработать денег.

— Мы старались подойти к делу с душой и преследовали главную цель: создать место для культурного отдыха. Долго выбирали шефа, дизайнера, добавили в меню домашнее вино, настойки. Сейчас, очевидно, Зыбицкая меняется. Но мы за культуру пития и не хотим, чтобы к нам приходили исключительно с целью выпить подешевле.



Совладельцы рассказывают, что хотели сделать доступный, интересный продукт каждого дня в красивой упаковке.

Хоть Алексей долгое время был связан с общепитом, открытие своего заведения, на удивление, затянулось.

— Мы только строились год. При том, что у нас было достаточно инвестирования и не было такого, что что-то тормозится из-за денег.

Почему учредители открывают именно рестобар? Они поясняют, что произошло смешение двух форматов. Ресторан — это об одном, бар — о другом.

— Ресторан это все же больше о классике. У нас же будут развлечения, экспромты, культурные выступления, а не просто музыка и танцы. В чем-то наш «Буфет» ассоциируется с театральным буфетом.

«Мы хотели кушать дешевле, чем предлагают во многих заведениях»

Первый этаж заведения сможет вместить немногим больше двадцати человек. Интересно, что за барной стойкой есть место не только бармену, но и повару, который будет готовить горячие закуски (чешские бутерброды).

— Если вы пришли выпить, не хотите заказывать горячее блюдо, но не прочь перекусить — это хороший вариант.





Всего в заведении 96 посадочных мест, с летней террасой их будет 130. Ценовую политику совладельцы называют лояльной. К примеру, салат с цыпленком на гриле будет стоить 9 рублей, бургер с кальмаром и картофелем фри — 12 рублей. Говяжьи щечки — 15 рублей, семга с мятным пюре и кефирным соусом — 25 рублей.

— Многие, в том числе и мы, хотели бы кушать дешевле, чем предлагают во многих заведениях. Почему бы не укладываться в 30 рублей в среднем? Мы спросили у нашего шеф-повара: "Тадас, мы можем сделать, чтобы это было вкусно и недорого?". И постарались сделать именно так, ведь многие цены в городе совершенно не обоснованы. Вы можете взять почти любое горячее, только рыба дороже (мы все-таки не на берегу живем) и два бокала пива или что-то еще и заплатить 30 рублей. К тому же, все горячее будет подаваться с соусом и небольшой порцией салата.



Соучредители обещают, что первое время будут находиться в заведении постоянно, а значит, смогут вовремя обратить внимание на проблемы, если те вдруг возникнут в работе.

Пока вы не найдете коктейлей в меню, но бармен готов сделать все, что вы попросите.

— Наша кухня сформирована под пиво, вино и чистый, крепкий алкоголь.

Интересуемся вложениями в проект, но совладельцы не называют конкретных цифр.

— В среднем, квадратный метр в ресторане стоит тысячу долларов. У нас получилось немного больше. Постоянно хотелось сделать что-то лучше, поэтому вложили в два раза больше, чем планировали.





О сроках окупаемости в заведении не загадывают, лишь отмечают, что «Буфет» — проект не для зарабатывания денег.

— Каждый из нас нашел здесь себя, поэтому вопрос финансов мы не ставим на первое место. Мы правда старались, вложили в дело много сил и нервов и надеемся, что гости эти старания оценят.

Заведение уже работает в тестовом режиме.



Соучредители считают, что предлагают хороший формат культурного отдыха. «Если кому-то он не подходит и душа просит пляса — думаю, на Зыбицкой хватает заведений и под такие цели». Кстати, это здание изначально не было предназначено для общепита, строилось под гостиницу. Позже все перестроили: сдавать помещение под бар, кафе, или ресторан куда выгодней.

Где: Зыбицкая, 2. Когда: с 10.00 до 02.00, в пятницу и субботу — до 04.00. Сколько: Чешские бутерброды (в порции — три бутерброда) — от 5 до 6,5 рублей, закуски и салаты — от 7 до 21 рубля, суп — 6 рублей, горячее — от 14 до 25 рублей, десерты — от 6,5 до 9 рублей. Настойки — 4 рубля, сангрия — 7 рублей. Пиво разливное — от 4,5 до 10 за 500 мл.

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