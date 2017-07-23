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"Вложили в два раза больше, чем планировали". На Зыбицкой, 2 открывается двухэтажный рестобар
На днях Зыбицкая пополнилась еще одним заведением. «Буфет» прописался в доме номер два, что напротив «Туманов» и Privat House. Гастробар занимает два этажа и может похвастаться полноценной кухней. Почему владельцы считали важным сделать средний чек в 30 рублей — в материале AFISHA.TUT.BY.
«Хотели сделать интересный продукт „каждого дня“ в красивой упаковке»
Совладельцы заведения — Алексей Коровин и Александр Домасевич — рассказывают, что идея открыть свое заведения пришла им здесь же, на Зыбицкой.
— Мы проводили на этой улице свой досуг, когда Зыбицкая еще была культурным местом, то есть три года назад. Но мы не сразу поняли, какой формат хотим и даже думали над франшизой.
В итоге решили, что хотят открыть «культурное и адекватное» заведение с хорошей кухней.
— Многие на Зыбицкой открываются с конкретной целью: заработать денег.
— Мы старались подойти к делу с душой и преследовали главную цель: создать место для культурного отдыха. Долго выбирали шефа, дизайнера, добавили в меню домашнее вино, настойки. Сейчас, очевидно, Зыбицкая меняется. Но мы за культуру пития и не хотим, чтобы к нам приходили исключительно с целью выпить подешевле.
Хоть Алексей долгое время был связан с общепитом, открытие своего заведения, на удивление, затянулось.
— Мы только строились год. При том, что у нас было достаточно инвестирования и не было такого, что что-то тормозится из-за денег.
Почему учредители открывают именно рестобар? Они поясняют, что произошло смешение двух форматов. Ресторан — это об одном, бар — о другом.
— Ресторан это все же больше о классике. У нас же будут развлечения, экспромты, культурные выступления, а не просто музыка и танцы. В чем-то наш «Буфет» ассоциируется с театральным буфетом.
«Мы хотели кушать дешевле, чем предлагают во многих заведениях»
Первый этаж заведения сможет вместить немногим больше двадцати человек. Интересно, что за барной стойкой есть место не только бармену, но и повару, который будет готовить горячие закуски (чешские бутерброды).
— Если вы пришли выпить, не хотите заказывать горячее блюдо, но не прочь перекусить — это хороший вариант.
Всего в заведении 96 посадочных мест, с летней террасой их будет 130. Ценовую политику совладельцы называют лояльной. К примеру, салат с цыпленком на гриле будет стоить 9 рублей, бургер с кальмаром и картофелем фри — 12 рублей. Говяжьи щечки — 15 рублей, семга с мятным пюре и кефирным соусом — 25 рублей.
— Многие, в том числе и мы, хотели бы кушать дешевле, чем предлагают во многих заведениях. Почему бы не укладываться в 30 рублей в среднем? Мы спросили у нашего шеф-повара: "Тадас, мы можем сделать, чтобы это было вкусно и недорого?". И постарались сделать именно так, ведь многие цены в городе совершенно не обоснованы. Вы можете взять почти любое горячее, только рыба дороже (мы все-таки не на берегу живем) и два бокала пива или что-то еще и заплатить 30 рублей. К тому же, все горячее будет подаваться с соусом и небольшой порцией салата.
Пока вы не найдете коктейлей в меню, но бармен готов сделать все, что вы попросите.
— Наша кухня сформирована под пиво, вино и чистый, крепкий алкоголь.
Интересуемся вложениями в проект, но совладельцы не называют конкретных цифр.
— В среднем, квадратный метр в ресторане стоит тысячу долларов. У нас получилось немного больше. Постоянно хотелось сделать что-то лучше, поэтому вложили в два раза больше, чем планировали.
О сроках окупаемости в заведении не загадывают, лишь отмечают, что «Буфет» — проект не для зарабатывания денег.
— Каждый из нас нашел здесь себя, поэтому вопрос финансов мы не ставим на первое место. Мы правда старались, вложили в дело много сил и нервов и надеемся, что гости эти старания оценят.
Заведение уже работает в тестовом режиме.
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Почему владельцы считали важным сделать средний чек в 30 рублей - в материале AFISHA.TUT.BY.
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