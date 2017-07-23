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Прекрасны в свои "за 100": близняшки отметили столетие жизнерадостной фотосессией
Старость — веселью не помеха, а иногда даже наоборот. Так решили сестры-близнецы Мария Пиньятон Понтин и Паулиае Пиньятон Понтин из Бразилии. В честь своего столетия женщины решили подарить себе яркую фотосессию: они нарядились в яркие юбки из тюля, надели на голову венки, купили шарики и цветы и позвали фотографа.
Фотосессию, восхитившую пользователей Сети, выложил фотограф, которая написала, что женщины очень красивые и милые, и не жаловались на усталость, несмотря на возраст.
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