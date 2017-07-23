Что делать на пенсии? Растить внуков, печь пироги, вязать — и только? Скучать и ходить по врачам, сидеть на лавочке и щелкать семечки? Что ещё приходит на ум? Совместный проект LADY.TUT.BY и Швейцарского Красного Креста «Третий возраст» расскажет о женщинах, которые живут иначе. Каждый день они подтверждают: в любом возрасте, в разных условиях можно жить интересно, общаться, дружить и чувствовать себя нужной. Наша первая героиня — Нина Метелица из города Сенно.

— Может, и не надо обо мне писать? — сомневается Нина Федоровна. — Что о нас, старухах…

Нина Федоровна скромничает — такой характер, а рассказать может многое. Родилась во время войны, в 1944-м. Всю жизнь провела в родном Сенно, и только на двухгодичные курсы Красного Креста по подготовке медсестер, куда записалась после школы, ездила в Богушевск. С нее началась медицинская династия. Больше 40 лет Нина Федоровна проработала хирургической медсестрой в поликлинике Сенненской центральной районной больницы и получила звание «Отличник здравоохранения». Муж тоже из медицины — ветеринарный врач. Вслед за родителями учиться на врачей пошли дети, а затем и внучка.

— А меньшенькая внучка Настенька окончила уже четыре курса Витебского медуниверситета, — с гордостью рассказывает Нина Фёдоровна. — Изучает лечебное дело. Сейчас она в Самаре — как лучших студенток ее вместе с однокурсницей направили на практику по хирургии.

В семейном кругу Нине Федоровне хорошо, но тесно. Привыкла быть среди людей, помогать им и чувствовать, что нужна. Активному человеку трудно усидеть дома. Выйдя на пенсию, Нина Федоровна стала волонтером Белорусского Общества Красного Креста. Вокруг нее объединились бывшие медработники. Так в Сенно появилась инициативная группа пожилых людей «Родник».





— В 2009 году в нашей группе было всего пять человек, — рассказывает Нина Федоровна. — Сегодня уже 32! Я ведь знала всех в больнице. И как только слышала, что кто-то уходит на пенсию, — сразу предлагала к нам в волонтеры. Теперь про группу в городе все знают, кто-то прочитает о нас и сам в группу попросится. Я всех брала.

Нина Федоровна стала лидером нового коллектива. Говорит, собрались единомышленники. Муж Нину Федоровну поддержал делом — сам присоединился к группе волонтеров.

— Мужчин в нашей группе четыре, — говорит Нина Федоровна. — Но такие, что если что-то нужно — все сделают по первому зову. Мы клумбу разбили, а ухаживать за ней трудно. Попросим мужчин — и вскопают, и обкосят.

Клумба в местном парке — лишь малое из дел волонтеров. Главное — забота о тяжелобольных людях.

— У нас есть девиз: «Из маленького родника добра рождается река».

Волонтеры-медики навещают одиноких пожилых людей и тех, чьи возможности ограничены, ухаживают за лежачими больными. У самой Нины Фёдоровны две подопечных, и о них она говорит, как о родных. Одной, Алине Филипповне, 90 лет. Недавно не стало ее единственного сына. А второй, Наталье Леонидовне, всего 57. Когда врачи поставили диагноз «рассеянный склероз», женщине не было и сорока. В то время Наталья Леонидовна активно работала, занимала ответственную должность, растила единственную дочь. Через три года ее полностью парализовало.





Дочка часто приезжает из Витебска, и соцработник регулярно навещает, но уход лежачему больному нужен постоянно. Нина Федоровна стала заботиться о Наталье.

— Например, врач инъекции назначил, мы выполняем. Обязательно измеряем давление. Иногда врача нужно вызвать, иногда в аптеку сходить. Надо умыть и покормить, — перечисляет Нина Федоровна свои дела.

А еще важное дело — пообщаться. Наталья Леонидовна двигаться не может, но говорит хорошо.

— Она даже стихи пишет! — восхищается Нина Федоровна. — Внуку своему к поступлению в школу в подарок стихотворение написала. Она рассказывает, я записываю.





Сенно — городок небольшой, но пока обеих навестишь, набегает 10 километров. Нина Федоровна в свои 73 садится на велосипед — и поехала.

— Обычно беру велосипед с корзинкой. Тонометр в нее кладу. И, если просят меня в магазин зайти или в аптеку, сюда же продукты и лекарства, — объясняет женщина.

Внимание нужно не только пожилым, говорит Нина Федоровна. Вместе с группой они ездят по району — в отделение пребывания молодых инвалидов, социальный приют, дом престарелых, клуб, объединивший матерей детей с ограниченными возможностями.

— Поем и танцуем для них. Булок напечем, везем сладкие подарки, одежду, поздравляем с днем рождения. Надо видеть их глаза, — волнуется Нина Федоровна. — Как-то приехали выступать в агрогородок Богданово, в отделение круглосуточного пребывания. И там нас увидел мужчина в инвалидной коляске, без ног, он на гармони умеет играть. Попросил: мне, говорит, ничего не надо, дайте только гармошку. Мы и отдали свою.

Скучать ей некогда — всегда есть планы.

— Сейчас лето, будут небольшие каникулы. Надо же и нам отдохнуть, — говорит Нина Федоровна. — Поеду в Глубокое — обменяться опытом с другими группами пожилых, посетить церковные места. Попрошу других волонтеров навестить моих подопечных, дочку Натальи Леонидовны предупрежу — и поеду на недельку.