Тарасов: первый легальный миллионер СССР болел пневмонией, умер один

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Следственный комитет РФ назначил проверку по факту смерти первого советского легального миллионера Артема Тарасова, который был обнаружен в своей московской квартире, сообщает издание "Московский комсомолец".



© Sputnik Юрий Абрамочкин Скончался первый советский миллионер Артем Тарасов

Как ранее передавал Sputnik, известный советский и российский бизнесмен Артем Тарасов умер на 68 году жизни. Его тело нашел друг, которого Тарасов попросил привезти лекарство от пневмонии.

"МК" уточняет, что бизнесмен не любил ходить по врачам, так как не доверял медицине и утверждал, что лучше знает свое тело, чем врачи. А в его доме на улице Земляной Вал расположены Отделение круглосуточной неотложной помощи по ЦАО и частная медицинская клиника.

Тарасов жил один: был разведен, имел внебрачного сына Филиппа. В последние годы чаще других его видела домработница, которая еженедельно приходила убирать его квартиру.

"Последние годы страдал от отсутствия общения, жил затворником, пытался заняться литературной деятельностью, увлекся FB", — напишет о нем его друг Александр Орлов-Кретчмер.

Примечательные факты из жизни Тарасова

Первый тарасовский кооператив "Мосинтер" был создан при Мосгорисполкоме с целью заработка валюты для городского бюджета.

В апреле 1987 года в Москве (под номером 10) был зарегистрирован кооператив "Прогресс". Примечательно, что это было не производство, а брачное агентство. Кооператив за несколько дней работы собрал 100 тысяч советских рублей и был почти сразу закрыт по решению исполкома Моссовета с формулировкой из-за "аморальности бизнеса".

В том же году Тарасов зарегистрировал свой второй кооператив "Техника", который первоначально занимался ремонтом импортной электроники, а позднее бартерной торговлей с иностранными фирмами (в качестве товара для сделок использовались отходы химических производств).

В начале 1989 года в программе "Взгляд" была обнародована месячная зарплата Тарасова — 3 миллиона рублей, по данным Росстата, среднемесячная зарплата в стране тогда составляла 263 рубля.

Кооператив Тарасова после семи месяцев проверки Минфином был закрыт за нарушения уставной деятельности, все деньги конфискованы в доход государства.

Тарасов судился с министерством и выиграл дело в Верховном Арбитражном суде, но несмотря на решение суда так и не смог вернуть свои доходы, конфискованные в бюджет.

Первый легальный советский миллионер был вынужден эмигрировать после того, как первый и последний президент СССР Михаил Горбачев подал на него в суд за оскорбление чести и достоинства. Тарасов после путча в августе 1991 года одним из первых направил заявление о добровольном выходе из рядов народных депутатов РСФСР президенту Борису Ельцину. Но вернуться в новую Россию по-прежнему не мог, уже из-за разногласий с Егором Гайдаром. Британское правительство, сочтя обстоятельства Артема Тарасова "особыми", в порядке исключения выдало ему разрешение на постоянное жительство. Вернуться в Москву на постоянное место жительство Артем Тарасов смог лишь в 2003 году.

Тарасов активно участвовал в политической жизни РФ, баллотировался в Государственную думу, а в в 1996 году выдвигался на пост президента России. Собрал более 1,3 миллиона подписей избирателей в свою поддержку, однако решением избирательной комиссии часть подписей была признана недействительной, в участии в выборах ему было отказано.