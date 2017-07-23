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"Я тоже женщина!": новый образ для милиционера в проекте "Перевоплощение"
Совсем недавно редакция LADY совместно с Beauty Bar Burlesque анонсировала новый сезон нашего любимого проекта — женское «Перевоплощение».
Перечитав все пришедшие письма и посовещавшись, мы выбрали двух участниц. Именно они попали в руки парикмахера, визажиста, бровиста, стилиста и, наконец, фотографа.
О том, как с помощью профессионалов сферы красоты преобразилась наша первая героиня Вероника, мы уже
Наталья, 27 лет
«Добрый день, уважаемая команда LADY.TUT.BY!
Загорелась желанием принять участие в вашем проекте «Перевоплощение».
В этом году, как и многие другие, я осталась в городе и тружусь на благо города Минска и республики в целом. Мой отпуск был в «суперсолнечном» марте, а на отдых летом нет и намека — все потому, что я милиционер:) Период огромного количества праздников и мероприятий для девушек в форме проходит мимо и ничем не запоминается.
Поэтому уверена, что ваша команда профессионалов создаст мне суперпозитивное настроение, покажет мне, что я тоже женщина, которая не только облачается в форму, но может нарядиться и стать просто красоткой. Спасибо в любом случае!".
Все девочки знают: поход в салон — это почти как отпуск. Поэтому мы отправляем Наталью отдыхать телом и душой в
— Когда я увидела фото Натальи в заявке на перевоплощение, мне показалось, что она довольно строгая и сдержанная девушка. Поэтому изначально ее образ виделся мне более драматичным. Однако при личной встрече мое мнение изменилось.
Оказалось, Наталья — очень женственная, жизнерадостная, с отличным чувством юмора. Черты лица по-девичьи нежные, в глазах всегда искорки смеха. И есть в ней что-то от кинодив первой половины 20-го века, некий ретрошарм. Так что в новом образе мы будем соединять ретро и современность, оставив женственность как лейтмотив.
Тем временем мастера бьюти-бара Нина Ловчая и Людмила Леончик совещаются по поводу окрашивания — им попался действительно сложный случай:
— Вариантов у нас не так уж и много. Наша героиня успела побывать жгучей брюнеткой, дважды смывала цвет в домашних условиях… Помимо черных «полос», практически по всей длине впущен стойкий красный пигмент, а на корнях отрос натуральный цвет. Так что будем работать в первую очередь на нейтрализацию последствий предыдущих окрашиваний и постараемся выйти в тот подтон, который подходит Наташе под цвет ее кожи и глаз.
Впереди у нас — многочасовая борьба за красивые волосы, но мы не тратим времени даром! И пока краска делает свое дело, приступаем к бровям:
— У нашей героини полная асимметрия бровей: одна изогнута, вторая домиком, — отмечает Инна Сергеенко, руководитель броу-бара. — Мы устраним этот недостаток. Скорректируем брови нитью, а потом нанесем стойкий краситель — придадим им графичности. Наталья — девушка яркая, так что и брови ей нужны яркие, четкие! Но не очень широкие — в соответствии с ее природными данными.
Пока Инна колдует над цветом и формой, Наташа заметно волнуется и пытается украдкой взглянуть в зеркало. Наконец брови появляются на лице, и наша героиня, глядя на свое отражение, с облегчением вздыхает: «Ура, не брежневские!»
А мы тем временем интересуемся у Людмилы, как обстоят дела с волосами:
- Сначала мы боролись с черными полосами по длине, выводили их в максимально ровную базу. После этого работали в технике 3D-окрашивания. Но поскольку в волосы въелся красный пигмент, появился нежелательный оттенок. Сейчас нейтрализуем его и завершим окрашивание в холодных тонах.
Наконец мастера приступают к финальной стадии преображения. Наталья просит оставить длину волос:
— Мы прислушиваемся к предпочтениям клиента. Уберем пару сантиметров и сделаем удлинение к лицу, — успокаивает героиню Людмила.
А Нина берется за макияж:
— У нашего стилиста Екатерины есть пожелания по образу — он должен быть сдержанным, частично вечерним. Так что макияж у нас будет легкий: подчеркнем скулы и сделаем акцент на глазах.
Общими стараниями наших фей наша героиня превращается в настоящую кинодиву. Вся команда в восторге от преображения, но больше всех счастлива сама Наталья. И это здорово — ради ее улыбки мы и старались! Очень хочется узнать, как она себя ощущает, но повременим с этим, ведь впереди — фотосессия на фоне вечернего Минска:
— На мой взгляд, главное в работе стилиста — это увидеть тот ассоциативный ряд, который задает природная внешность клиента. И грамотно ее обрамить удобными и актуальными вещами, — рассказывает стилист проекта Екатерина. — Сегодня мы примерим два образа. Первый — в стиле кинодив 50-х годов. Он хорошо подойдет для коктейльного или вечернего мероприятия. Второй же более современный: юбку-пачку мы дополним золотистым топом и креативным жакетом. А чтобы фигура в таком сочетании смотрелась наиболее выигрышно, талию подчеркнем поясом.
Наталья «вошла» в образ моментально: видимо, быть моделью — ее призвание. А проходящие мимо мужчины еще долго провожали девушку взглядом.
Давайте вспомним, какой мы увидели нашу героиню при первой встрече:
А вот какой она стала благодаря слаженной работе команды проекта «Перевоплощение»!
И теперь самое время узнать у Наташи, как она чувствует себя в новом образе:
— От проекта я ждала положительных эмоций, хотела посмотреть на себя глазами профессионалов, примерить то, что сама бы никогда не выбрала. А получила даже больше, чем ожидала! Я в полном восторге абсолютно от всего: от прически, макияжа, от образов, подобранных стилистом, фотосессии… Работа вашей команды для меня бесценна. Огромное спасибо!
А мы напоминаем, что ваше голосование определит, кто из героинь «Перевоплощения» получит подарочный сертификат на 100 рублей на услуги в Beauty Bar Burlesque. Проголосовать могут зарегистрированные пользователи tut.by до 28 июля включительно. Оставьте свой голос за полюбившуюся героиню!
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