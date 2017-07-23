Совсем недавно редакция LADY совместно с Beauty Bar Burlesque анонсировала новый сезон нашего любимого проекта — женское «Перевоплощение».

Перечитав все пришедшие письма и посовещавшись, мы выбрали двух участниц. Именно они попали в руки парикмахера, визажиста, бровиста, стилиста и, наконец, фотографа.

О том, как с помощью профессионалов сферы красоты преобразилась наша первая героиня Вероника, мы уже писали . Сегодня — новый день и новое перевоплощение. Готовы познакомиться со второй героиней проекта?

Наталья, 27 лет





«Добрый день, уважаемая команда LADY.TUT.BY!

Загорелась желанием принять участие в вашем проекте «Перевоплощение».

В этом году, как и многие другие, я осталась в городе и тружусь на благо города Минска и республики в целом. Мой отпуск был в «суперсолнечном» марте, а на отдых летом нет и намека — все потому, что я милиционер:) Период огромного количества праздников и мероприятий для девушек в форме проходит мимо и ничем не запоминается.

Поэтому уверена, что ваша команда профессионалов создаст мне суперпозитивное настроение, покажет мне, что я тоже женщина, которая не только облачается в форму, но может нарядиться и стать просто красоткой. Спасибо в любом случае!".

Все девочки знают: поход в салон — это почти как отпуск. Поэтому мы отправляем Наталью отдыхать телом и душой в Beauty Bar Burlesque , где наши бьюти-феи воплотят мечты девушки в реальность. А верное направление в вопросах преображения задаст стилист проекта — Екатерина Миллинер:

— Когда я увидела фото Натальи в заявке на перевоплощение, мне показалось, что она довольно строгая и сдержанная девушка. Поэтому изначально ее образ виделся мне более драматичным. Однако при личной встрече мое мнение изменилось.

Оказалось, Наталья — очень женственная, жизнерадостная, с отличным чувством юмора. Черты лица по-девичьи нежные, в глазах всегда искорки смеха. И есть в ней что-то от кинодив первой половины 20-го века, некий ретрошарм. Так что в новом образе мы будем соединять ретро и современность, оставив женственность как лейтмотив.

Тем временем мастера бьюти-бара Нина Ловчая и Людмила Леончик совещаются по поводу окрашивания — им попался действительно сложный случай:





— Вариантов у нас не так уж и много. Наша героиня успела побывать жгучей брюнеткой, дважды смывала цвет в домашних условиях… Помимо черных «полос», практически по всей длине впущен стойкий красный пигмент, а на корнях отрос натуральный цвет. Так что будем работать в первую очередь на нейтрализацию последствий предыдущих окрашиваний и постараемся выйти в тот подтон, который подходит Наташе под цвет ее кожи и глаз.

















Впереди у нас — многочасовая борьба за красивые волосы, но мы не тратим времени даром! И пока краска делает свое дело, приступаем к бровям:

— У нашей героини полная асимметрия бровей: одна изогнута, вторая домиком, — отмечает Инна Сергеенко, руководитель броу-бара. — Мы устраним этот недостаток. Скорректируем брови нитью, а потом нанесем стойкий краситель — придадим им графичности. Наталья — девушка яркая, так что и брови ей нужны яркие, четкие! Но не очень широкие — в соответствии с ее природными данными.





Пока Инна колдует над цветом и формой, Наташа заметно волнуется и пытается украдкой взглянуть в зеркало. Наконец брови появляются на лице, и наша героиня, глядя на свое отражение, с облегчением вздыхает: «Ура, не брежневские!»

А мы тем временем интересуемся у Людмилы, как обстоят дела с волосами:

­- Сначала мы боролись с черными полосами по длине, выводили их в максимально ровную базу. После этого работали в технике 3D-окрашивания. Но поскольку в волосы въелся красный пигмент, появился нежелательный оттенок. Сейчас нейтрализуем его и завершим окрашивание в холодных тонах.

Наконец мастера приступают к финальной стадии преображения. Наталья просит оставить длину волос:

— Мы прислушиваемся к предпочтениям клиента. Уберем пару сантиметров и сделаем удлинение к лицу, — успокаивает героиню Людмила.





А Нина берется за макияж:

— У нашего стилиста Екатерины есть пожелания по образу — он должен быть сдержанным, частично вечерним. Так что макияж у нас будет легкий: подчеркнем скулы и сделаем акцент на глазах.









Общими стараниями наших фей наша героиня превращается в настоящую кинодиву. Вся команда в восторге от преображения, но больше всех счастлива сама Наталья. И это здорово — ради ее улыбки мы и старались! Очень хочется узнать, как она себя ощущает, но повременим с этим, ведь впереди — фотосессия на фоне вечернего Минска:

— На мой взгляд, главное в работе стилиста — это увидеть тот ассоциативный ряд, который задает природная внешность клиента. И грамотно ее обрамить удобными и актуальными вещами, — рассказывает стилист проекта Екатерина. — Сегодня мы примерим два образа. Первый — в стиле кинодив 50-х годов. Он хорошо подойдет для коктейльного или вечернего мероприятия. Второй же более современный: юбку-пачку мы дополним золотистым топом и креативным жакетом. А чтобы фигура в таком сочетании смотрелась наиболее выигрышно, талию подчеркнем поясом.

Наталья «вошла» в образ моментально: видимо, быть моделью — ее призвание. А проходящие мимо мужчины еще долго провожали девушку взглядом.

Давайте вспомним, какой мы увидели нашу героиню при первой встрече:





А вот какой она стала благодаря слаженной работе команды проекта «Перевоплощение»!



Платье Roseville















Юбка Pe for girls

Топ Materiel by Lado Bokuchava

Жакет Mariam Gvasalia

Серьги Khoshtrik

И теперь самое время узнать у Наташи, как она чувствует себя в новом образе:

— От проекта я ждала положительных эмоций, хотела посмотреть на себя глазами профессионалов, примерить то, что сама бы никогда не выбрала. А получила даже больше, чем ожидала! Я в полном восторге абсолютно от всего: от прически, макияжа, от образов, подобранных стилистом, фотосессии… Работа вашей команды для меня бесценна. Огромное спасибо!

А мы напоминаем, что ваше голосование определит, кто из героинь «Перевоплощения» получит подарочный сертификат на 100 рублей на услуги в Beauty Bar Burlesque. Проголосовать могут зарегистрированные пользователи tut.by до 28 июля включительно. Оставьте свой голос за полюбившуюся героиню!

Партнеры:

Стилист Катерина Миллинер и ассистент стилиста Оксана Присевок

Магазин SPOT 2.55 Concept Store